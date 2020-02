L’attesa è finita! Lunedì 17 febbraio arriva al Teatro Nazionale di Milano B.L.U.E., il musical comico completamente improvvisato che sta rivoluzionando il genere in Italia.

Come dev’essere un musical al tempo del digitale? Naturalmente interattivo. E se fosse il pubblico a decidere che cosa vuol vedere? L’unico show dal vivo 100% democratico e tutto da ridere. Per esempio: potrete scegliere di ambientare la storia in un paese sovranista o progressista oppure in un determinato periodo storico o nel futuro. Sarà come avere il vostro personalissimo telecomando in una puntata interattiva di “Black Mirror” su Netflix. E potete scommetterci, l’effetto sorpresa e il divertimento sono assicurati!

Tutto può succedere sul palco di B.L.U.E.: ad ogni appuntamento del tour teatrale ci sarà, infatti, un ospite speciale che senza alcun copione dovrà cimentarsi nella difficile arte dell’improvvisazione e a Milano toccherà a Victoria Cabello mettersi in gioco sul palco de I Bugiardini.

Ad ascoltare ed esaudire le richieste degli spettatori ci saranno i Bugiardini di cui fanno parte Francesco Lancia, per anni autore principe del Trio Medusa, e Fabrizio Lobello, ideatore e direttore artistico di B.L.U.E.

Dove? Nelle più importanti città italiane.

Quando? A partire da febbraio.

Titolo? Questo è il bello: nessuno lo sa!

Perché B.L.U.E., il musical completamente improvvisato de I Bugiardini, una delle compagnie di improvvisazione più famose d’Italia, cambia titolo ogni volta. E cambiano, ogni volta, testi, scenografia, musiche sulla base delle richieste della platea. A comandare, infatti, non è la compagnia sul palcoscenico, ma il pubblico in platea. Ecco perché è uno spettacolo unico. Anzi, una “manita” di spettacoli unici che vi faranno vivere le atmosfere di Broadway. A ogni tappa, partendo dal titolo, gli attori e i musicisti daranno vita a uno show improvvisato: un’esperienza irripetibile e immersiva che romperà qualsiasi barriera tra artisti e spettatori. Un musical letteralmente mai visto prima e che non si vedrà mai più. Un piacere ed un evento unico: quello di poter dire non soltanto “Io c’ero”, ma anche di aggiungere “Io l’ho…inventato!”.

B.L.U.E. , prodotto da MNcomm, partirà il 5 febbraio dal Teatro Puccini di Firenze e proseguirà il 17 al Teatro Nazionale di Milano, il 18 al Teatro Dehon di Bologna; ad aprile sarà al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, il 4 al Teatro Nuovo di Verona e, infine, all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e per la data di Verona su www.geticket.it

——-

IL CAST

Attori-improvvisatori: Fabrizio Aloisi, Emanuele Ceripa, Cecilia Fioriti, Alessio Granato, Francesco Lancia, Andrea Laviola, Fabrizio Lobello, Fulvio Maura, Simona Pettinari, Elena Selleri, Mauro Simolo

B.L.U.E. Band: Fabio Pavan, Alessio Granato, Damiano Daniele, Nando Farina, Roberto Battilocchi

Regia e direzione artistica: Fabrizio Lobello

Direttore musicale: Fabio Pavan

——–

I BUGIARDINI – biografia

I Bugiardini nascono a Roma nel 2008, dall’unione di attori di estrazione eterogenea ma accomunati dalla passione per il teatro di improvvisazione.

Da allora hanno creato e prodotto numerosi format originali di improvvisazione teatrale, tra cui “Shhh – an improvised silent movie”, presentato nelle edizioni 2013 (“Must See Show 2013” – FringeReview), 2014, 2016 (“Sell out Show” – Fringe Society) e 2018 del Fringe Festival di Edimburgo. Attenti all’apertura internazionale, sono stati ospiti presso i principali poli mondiali d’eccellenza dell’improvvisazione, quali il Loose Moose Theatre (Calgary, Canada) e il Second City (Chicago, USA). Si sono esibiti in USA, Canada, Portogallo, Belgio, Gran Bretagna, Francia, Germania, India. Attivi anche nel campo della formazione, oltre a tenere regolarmente corsi e workshop per attori e improvvisatori, progettano e realizzano interventi di formazione in aziende e istituzioni; tra i principali clienti: Virgin Active, Luiss, Elis/Telecom, Gruppo L’Espresso, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

———

INFO:

http://www.blueilmusical.it/

https://www.facebook.com/blueilmusical

https://www.instagram.com/blueilmusical

#BLUEILMUSICAL