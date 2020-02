Beatrice Rana e Fabio Luisi in concerto

Lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 20 la pianista Beatrice Rana torna a esibirsi per la stagione della Filarmonica della Scala diretta da Fabio Luisi. In programma il Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra di Beethoven, nuova tappa dedicata al compositore nel 250° anniversario, e la Sinfonia n. 2 in do minore di Bruckner che Fabio Luisi dirige dopo aver portato sui leggii la Sinfonia n. 7 nella scorsa stagione. Il concerto è trasmesso in diretta da Rai Radio 3.

Beatrice Rana ha esordito con la Filarmonica nel 2015 diretta da Marc Albrecht come interprete del Concerto n. 1 di Beethoven. La “ragazza d’oro del pianoforte” è tornata diretta da Riccardo Chailly nel 2015 per eseguire in prima assoluta il Concerto per pianoforte commissionato a Carlo Boccadoro. Il Quarto di Beethoven segna il traguardo della piena maturità di un’artista che ha raggiunto i principali palcoscenici internazionali ed è apprezzata per le sue recenti incisioni discografiche, incluso il nuovo album dedicato a Stravinskij e Ravel. Di sicuro a suo agio nel repertorio beethoveniano, Beatrice Rana affronta il Concerto in sol maggiore, prodigio di una sonorità pianistica di tipo intimistico, luminosa e cantabile, ma al tempo stesso vicino a quella concezione di sviluppo tematico fissate una volta per sempre nella Quinta Sinfonia.

La collaborazione di Fabio Luisi con la Filarmonica della Scala è di lunga data e nelle recenti stagioni è caratterizzata da percorsi tematici come quelli dedicati a Richard Strauss, con le applaudite esecuzioni di Aus Italien, Don Juan ed Ein Heldenleben e alla “Neue Musik” di inizio Novecento: il puntillismo di Anton Webern della Passacaglia op. 1 e la carica espressionistica del poema sinfonico Pelléas und Mélisande op.5 di Arnold Schönberg, Di Franz Schubert ha diretto una selezione di Lieder dalla vocalità intima e profonda con il basso-baritono Luca Pisaroni. Lo scorso anno ha iniziato un percorso di ascolto dedicato alla musica di Bruckner, di cui ha già eseguito la Sinfonia n. 7.

———-

Lunedì 17 febbraio ore 20, Concerto

Teatro alla Scala

Filarmonica della Scala

Fabio Luisi, direttore

Beatrice Rana, pianoforte

Ludwig van Beethoven

Concerto n. 4 in sol magg. op. 58 per pianoforte e orchestra

Anton Bruckner

Sinfonia n. 2 in do min.