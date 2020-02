BELLI LUNGHI

2° EDIZIONE – BANDO PER AUTORI

DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO 2020

Con la prima stagione di BELLI LUNGHI ancora in corso, ecco il nuovo bando per la stagione 2020-2021.

Il presente bando è rivolto ad autori di qualsiasi nazionalità che vogliano presentare un testo teatrale, già rappresentato o inedito, in lingua italiana. Il tema è libero così come le tecniche e i linguaggi espressivi utilizzati. Sono esclusi i monologhi. Ogni autore può inviare un massimo di 2 testi. I testi selezionati saranno inseriti nel cartellone di drammaturgia contemporanea del Nuovo Teatro San Paolo nella stagione 2020-2021.

—–

ISCRIZIONE

La partecipazione è totalmente gratuita. Le domande dovranno pervenire entro il 31 marzo 2020, utilizzando il modulo al link https://forms.gle/aB45ycaWJ1kwFehh7 e seguendo le istruzioni per l’invio del materiale via mail. Non saranno prese in considerazione domande pervenute attraverso altre modalità d’invio o spedite dopo la data di scadenza.

MATERIALE RICHIESTO

Le domande, corredate di tutti gli allegati richiesti, dovranno contenere, pena l’inammissibilità:

Nome, cognome e recapiti dell’autore;

Titolo del testo (specificare se inedito o già rappresentato);

Breve sinossi;

Curriculum dell’autore;

Testo in formato Word o PDF.

SELEZIONE

Le professionalità artistiche del Nuovo Teatro San Paolo (registi, attori e autori) selezioneranno un numero variabile di testi secondo criteri di originalità, innovazione e sperimentazione drammaturgica.

Il Nuovo Teatro San Paolo si occuperà della messa in scena di tutti i testi selezionati.