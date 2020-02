“Carnevale in Musica” e “Overload”

Una serata per accogliere il Carnevale con le note dalle arie più famose dell’opera lirica, le canzoni da camera italiane, alcuni brani strumentali e la melanconia delle canzoni napoletane. È Carnevale in musica, l’appuntamento organizzato da Progetto Cantoregi alla Soms di Racconigi.

Protagonisti Emilio Marcucci (voce solista), Gioachino Scomegna (pianoforte), Chiara Leto (clarinetto).

La serata è realizzata da Progetto Cantoregi, in collaborazione con la Città di Racconigi e il Centro culturale Le Clarisse di Racconigi.

Ingressi

Intero: 15 euro / Ridotto studenti under 26: 10 euro / Professionali e stampa: 5 euro

Info: 335.8482321 – 338.3157459 – www.progettocantoregi.it – info@progettocantoregi.it Fb Progetto Cantoregi – Tw @cantoregi – IG Progetto Cantoregi

Ufficio stampa: Paola Galletto – pao.galletto@gmail.com – 340.7892412

Overload

Premio Ubu dei Sotterraneo

all’anteprima di CuneiForme di Progetto Cantoregi

Il sovraccarico di stimoli e informazioni e la perdita dell’attenzione in uno spettacolo che riflette sulla distrazione di massa

Venerdì 21 febbraio 2020, ore 21

Produzione, concept e regia: Sotterraneo

In scena: Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini

Scrittura: Daniele Villa / Luci: Marco Santambrogio / Costumi Laura Dondoli / Sound design Mattia Tuliozi

Props Francesco Silei / Grafica Isabella Ahmadzadeh

Overload significa sovraccarico: di stimoli, di richiami di informazioni, di suoni e suonerie. Con conseguente perdita dell’attenzione e aumento della distrazione. Su questi temi riflette con intelligenza e ironia lo spettacolo Overload dei fiorentini Sotterraneo, pièce che si è aggiudicata il Premio Ubu nel 2018 e che Progetto Cantoregi ospita alla Soms di Racconigi (Cn), nel calendario di appuntamenti che anticipano il programma di CuneiForme.

Overload si sviluppa come un ipertesto scenico, in cui il palcoscenico diventa lo schermo di uno smartphone collettivo, che chiede di continuo al pubblico di attivare collegamenti ipertestuali e contenuti nascosti. È uno spettacolo-gioco che invita a riflettere sulla distrazione del pensiero, sull’attenzione in via di estinzione e sull’incoscienza, indotte sempre di più dai tanti stimoli (iconici, sonori, testuali) che ci giungono da un uso continuo delle nuove tecnologie e che provocano in noi una diminuzione dell’intelligenza critica le incapacità di concentrarci sugli aspetti umani e sui valori quali la solidarietà, il rispetto dell’altro, l’attenzione al prossimo e al pianeta. Prende simbolicamente come guida lo scrittore statunitense morto suicida David Foster Wallace e il suo discorso per la cerimonia delle lauree al Kenyon College del 2005 Questa è l’acqua, in cui affermava: «“Imparare a pensare” vuol dire in effetti imparare a esercitare un qualche controllo su come e cosa pensi. Significa anche essere abbastanza consapevoli e coscienti per scegliere a cosa prestare attenzione e come dare un senso all’esperienza. Perché, se non potrete esercitare questo tipo di scelta nella vostra vita adulta, allora sarete vera mente nei guai».

«Guardati attorno – spiegano i Sotterraneo –: quante altre cose attirano la tua attenzione? Ora guardati dall’alto: riesci a vederti? Le superfici dei territori più densamente abitati della Terra sono coperte da una fitta nebbia di messaggi, immagini e suoni in cui le persone si muovono, interagiscono, dormono. Visto da qui il pianeta sembra semplicemente troppo rumoroso e distratto per riuscire a sopravvivere – persino i ghiacciai si sciolgono troppo lentamente perché qualcuno presti attenzione alla cosa. Torniamo al suolo e guardiamoci da vicino: stiamo tutti mutando… in qualcosa di molto, molto veloce».

La serata è realizzata da Progetto Cantoregi, con il sostegno di Fondazione CRT e in collaborazione con la Città di Racconigi e il Centro culturale Le Clarisse di Racconigi e anticipa il calendario di CuneiForme.

