Corti da Oscar® 2020

Per il terzo anno consecutivo, Il Cinemino e il Teatro Franco Parenti, in collaborazione e in contemporanea, presentano Corti da Oscar®, la maratona di tutti i cortometraggi in nomination nelle categorie “Live Action” e “Animazione”. Piccoli grandi film che in poche ore saranno protagonisti della 92° Cerimonia di Consegna degli Academy Awards che sarà proiettata in diretta a Il Cinemino:

Questo il programma di domenica 9 febbraio:

– Ore 16.00 c/o Il Cinemino (tessera obbligatoria)

cortometraggi candidati nella categoria ANIMAZIONE

– Ore 17.40 c/o Il Cinemino (tessera obbligatoria)

cortometraggi candidati nella categoria LIVE ACTION

– Ore 18.30 c/o Teatro Franco Parenti, Sala AcomeA

cortometraggi candidati nella categoria ANIMAZIONE

– Ore 20.00 c/o Teatro Franco Parenti, Sala AcomeA

cortometraggi candidati nella categoria LIVE ACTION

I cortometraggi saranno in lingua originale con sottotitoli italiani (nella pagina successiva, titoli e sinossi).

Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di cinema, di cortometraggi, ma anche per poter vivere l’imminente Notte degli Oscar® con maggiore partecipazione, avendo così due ulteriori categorie per cui fare il tifo. Corti da Oscar® sarà poi riproposto nelle settimane successive a Il Cinemino.

E per gli appassionati di nomination e pronostici, fino al 9 febbraio a Il Cinemino si potrà giocare al TotoOscar. I soci del cineclub potranno ritirare la cartolina per indovinare i vincitori nelle 24 categorie degli Academy Award®, compresi i cortometraggi, e chi azzeccherà più premiati potrà vincere un abbonamento e gadget “cineminosi”. Maggiori info a Il Cinemino e su www.ilcinemino.it

Biglietto Corti da Oscar®: 7,5€ per programma | 10€ per l’intera maratona (+ tessera Il Cinemino solo per le proiezioni al cineclub Il Cinemino)

La Notte degli Oscar® a Il Cinemino: entrata gratuita con tessera

Info e biglietteria Il Cinemino

Tel. 02. 35948722

Richiesta tessera www.ilcinemino.it/tessere-2

Prevendita www.ilcinemino.it/ticket-on-line



Info e biglietteria Teatro Franco Parenti

Tel. 02 59995206

Mail biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Web www.teatrofrancoparenti.it/biglietteria

I Corti candidati agli Oscar® ANIMAZIONE

Dcera (Daughter) di Daria Kashcheeva (Repubblica Ceca, 15 min, 2019)

In una stanza di ospedale, Figlia ricorda un evento della sua infanzia, quando cercò di coinvolgere Padre nel salvataggio di un uccellino ferito … Un’emozionante animazione passo uno.

Hair Love di Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr, Bruce W. Smith (USA, 7 min, 2019)

È il turno di papà ad aiutare la figlioletta Zuri a prepararsi e quindi a sistemare i suoi amati capelli. Una storia di fiducia in se stessi e amore tra padre e figlia, per un’animazione CGI emozionante e scanzonata. Trailer

Kitbull di Rosana Sullivan (USA, 9 min, 2019)

Kitbull, ovvero l’unione speciale tra due creature: un fiero e indipendente gattino randagio e un pitbull. Insieme capiranno che cos’è l’amicizia per la prima volta. Il corto fa parte di Pixar Spark Shorts, il progetto di Pixar per sostenere i nuovi talenti dell’animazione.

Mémorable di Bruno Collet (Francia, 12 min, 2019)

Il mondo intorno al pittore Luis e alla moglie Michelle sta cambiando: intorno a loro succedono le cose più strane… Un’animazione a passo uno sul ruolo della memoria nella creazione della propria identità.

妹妹 (Sister) di Siqi Song (Cina/USA, 8 min, 2018)

Un uomo, ora residente negli Stati Uniti, torna con la memoria alla sua infanzia in Cina, negli anni 90, quando la vita scorreva verso l’età adulta, scandita dalla fastidiosa sorellina. Come sarebbe la sua vita se le cose fossero andate diversamente? Un bianco e nero strappalacrime.

La maratona “Animazione” sarà arricchita da un’ulteriore selezione dei migliori corti animati dell’anno scelti da Shorts TV : The Bird and the Whale di Carol Freeman (Irlanda, 7 min), Horse Piste di Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet (Francia, 6 min), Henrietta Bulkowski di Rachel Johnson (USA, 16 min), Maestro di Florian Babikian, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro (Francia, 2 min)

I Corti candidati agli Oscar® LIVE ACTION



Nefta Football Club di Yves Piat (Francia/Tunisia, 17 min, 2018)

Due fratellini incrociano un asino nel deserto. Che strano! L’animale indossa delle cuffie e sul dorso trasporta una borsa piena di polvere bianca…

Saria di Bryan Buckley (USA, 22 min, 2019)

La 12enne Saria e la sorella Ximena, valutano un audace piano per scappare dagli orribili abusi che subiscono nell’orfanotrofio in cui sono rinchiuse.

The Neighbor’s Window di Marshall Curry (USA, 20 min, 2019)

Alli è una madre con figli piccoli, frustrata dalla routine quotidiana e dal marito. La sua vita però riceve una bella scossa quando due 20enni intraprendenti e pieni di vita si trasferiscono nel vicinato, e lei riesce a spiarli nel loro appartamento…

Une sœur (A Sister) di Delphine Girald (Belgio, 16 min, 2018)

Una notte. Una macchina. Una donna in pericolo. Per farcela dovrà fare la telefonata più importante della sua vita…

Veljeys (Brotherhood) di Meryam Joobeur (Tunisia/Canada/Qatar/Svezia, 25 min, 2018)

La vita di Mohamed è profondamente scossa quando il primogenito Malik torna a casa da un lungo viaggio in compagnia di una nuova, misteriosa, moglie.

INFO UTILI

ENTRARE IN SALA

▶ L’accesso in sala è consentito solo ai soci tesserati

▶ La tessera costa 5€ (gratuita per i minori) è nominale e non cedibile, e si paga al ritiro

▶ Per richiedere la tessera compilare il form online sul sito www.ilcinemino.it , almeno il giorno precedente al primo utilizzo

▶ I soci 2018/2019 possono rinnovare la tessera anche al momento, sempre compilando il form online sul sito www.ilcinemino.it

I BIGLIETTI

▶ Biglietto unico: 7,5€

▶ Ridotto 5€ per under 18, over 65, studenti universitari under 25, prime due proiezioni pomeridiane dal lunedì al venerdì* e le matinée del weekend* (*esclusi festivi ed eventi)

▶ Biglietteria online www.ilcinemino.it/ticket-on-line

▶ Carnet ingressi: 4 x 22€ | 7 x 35€ | 10 x 48€

▶ Info e orari www.ilcinemino.it

IL BAR DEL CINEMINO

▶ Orario dal lunedì al venerdì: ore 13.00 alle 23.00

▶ Orario il sabato e la domenica: ore 10.00 alle 00.30

INFO UTILI

INGRESSO TEATRO E CONTATTI

Via Pier Lombardo, 14 | 20135 Milano

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

info@teatrofrancoparenti.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Dal lunedì al venerdì > 10.00 – 14.30 e 16.00 – 19.30

Sabato > 10.30 – 14.30 (solo via telefono) e 16.00 – 19.30

Domenica > 12.00 – 14.30

La biglietteria apre 90 minuti prima dell’inizio degli spettacoli/eventi