CortoLive – La Fabbrica del Cortometraggio (1° edizione)

Il weekend del 6, 7 e 8 marzo nello storico Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino in provincia di Viterbo, prenderà vita la prima edizione di CortoLive – La Fabbrica del Cortometraggio, al tempo stesso un contest per registi emergenti, una residenza artistica e laboratoriale e un evento dedicato al cinema. Tre giorni di proiezioni, lezioni, presentazioni di pitch e concerti. Protagonisti saranno i giovani registi laziali selezionati per prendere parte al concorso, a cui è possibile iscriversi entro il 27 febbraio in due diverse categorie, cortometraggi e creazione cinematografica. Il bando permette di partecipare alla residenza e mette in palio due premi per un valore totale di 4.000 euro.

CortoLive si configura così come un approfondimento sul nostro mondo e il nostro patrimonio artistico e culturale attraverso il linguaggio del cortometraggio, riconsiderato come uno stile cinematografico che ha una sua peculiarità e una sua finalità estetica ben definite.

Il progetto offre ai registi selezionati un weekend di residenza ricco di stimoli e possibilità di incontro e di crescita, grazie alle lezioni realizzate da alcuni grandi professionisti del settore come il regista, sceneggiatore e direttore della fotografia vincitore del David di Donatello Daniele Ciprì, il maestro del documentario Gianfranco Pannone e il montatore storico di Matteo Garrone, due volte vincitore del David, Marco Spoletini. Gli altri quattro prestigiosi docenti, i registi Francesco Clerici, Tania Innamorati, Aldo Iuliano e Toni Trupia, parteciperanno a tutte le giornate del progetto e faranno parte della giuria di selezione del concorso assieme alle produttrici Simona Banchi e Adele Budina.

L’evento sarà inoltre arricchito dalla presenza di un ospite speciale come Laurent Petitgand, musicista, attore e compositore, che parteciperà a un omaggio a Wim Wenders, regista per cui ha composto diverse colonne sonore, e che si esibirà in un imperdibile concerto di chiusura.

L’obiettivo è quello di ripensare il patrimonio culturale del Lazio tramite la creazione cinematografica, promuovere e stimolare i giovani cineasti Laziali a creare e a riflettere sul nostro mondo a partire dall’arte del cortometraggio attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e la cooperazione tra i giovani artisti e il pubblico di riferimento, con la finalità di coinvolgere le nuove generazioni nello sviluppo socio-economico del loro territorio.

———

CortoLive è parte del programma di valorizzazione del Palazzo di Doria Pamphilj come centro di Posta giovanile nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù e organizzato dall’Associazione Procult nell’ambito della BiennaleMArteLive Plus.

Biennale_MArteLive_Plus è l’incubatore dei progetti speciali avviati nell’ ambito della Biennale MArteLive 2019. Oltre 900 artisti hanno pervaso di creatività e arte la città di Roma e 20 borghi del Lazio, coinvolgendo più di 70 location, oltre 30.000 persone e lasciando il segno sulla Capitale con opere di street art significative come (S)ink al Pigneto e i murales alla Casa Internazionale delle donne. Due intense settimane di sperimentazione artistica tra musica, cinema, arti performative e visive che hanno dato vita a 15 i progetti speciali che si svilupperanno nei prossimi due anni.

———

PROGRAMMA

6 marzo:

Cerimonia di apertura con presentazione dei registi in concorso:

dalle 10 alle 11 apertura dei lavori con presentazione

dalle 11 alle 13: “Lezione di Cinema” condotta da Tania Innamorati

dalle 15 alle 17: “Lezione di Cinema” condotta da Toni Trupia

dalle 17 alle 19 pitch progetti in concorso

dalle 19 alle 20 proiezione corti in concorso

dalle 21:30 alle 23:00 proiezione corti in concorso + Il volo di Wim Wenders

***

7 marzo:

dalle 10 alle 13: “Lezione di Cinema” condotta da Francesco Clerici

dalle 12 alle 13 pitch progetti in concorso

dalle 15 alle 17: “Lezione di Cinema” condotta da Aldo Iuliano

dalle 17 alle 19 pitch progetti in concorso

dalle 19 alle 20 proiezione corti in concorso

dalle 21:30 alle 23:00 Proiezione del Film in Rassegna Il sale della terra, di Wim Wenders, alla presenza di Laurent Petitgand, compositore delle colonne sonore del film.

***

8 marzo: chiusura dei lavori e cerimonia di premiazione

dalle 10 alle 13: “Lezione di Cinema” condotta da Gianfranco Pannone

dalle 15 e 30 alle 17:30: Lezione di Cinema” condotta da Daniele Ciprì

dalle 18 alle 19: Premiazione dei vincitori della sezione cinema della Biennale MArteLive 2019

dalle 19 alle 20: Premiazione dei vincitori di entrambe le categorie in concorso

22:00 Concerto di chiusura di Laurent Petitgand

———

Info e contatti

www.cortolive.it/

cinemamartelive@gmail.com