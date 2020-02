Domeniche Indiane: “Oasi”

Terza domenica indiana con Oasi, a cura di teatrodelleapparizioni con Industria Indipendente, che domenica 9 febbraio accoglierà il pubblico dei piccoli e dei grandi per trascorrere una giornata da costruire insieme e da abitare come spazio libero tra musica, travestimenti e molte altre cose da scoprire.

Si inizia alle ore 10.30 con Costruisci l’Oasi, in cui i piccoli ospiti saranno coinvolti nella realizzazione di un habitat di conoscenza, libertà, colore e desiderio. In questa Oasi si scambiano saperi, si cambia identità, si suonano strumenti musicali, si disegnano e tracciano raffigurazioni e indicazioni, si stringono alleanze.

Alle 11.30 appuntamento con il laboratorio dedicato al Dizionario folle del corpo di Katy Couprie (Fatatrac edizioni, 2019), a cura del Laboratorio d’arte di Palazzo delle Esposizioni. Il pluripremiato libro dell’artista francese, muovendo tra arte e scienza, racconta il corpo umano nella sua complessità mescolando l’anatomia con la poesia, le azioni con le emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie (il volume è uscito in Italia in occasione della mostra ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 16 febbraio).

Dalle ore 14.30 l’Oasi appare come luogo dove si danza, si raccontano storie, si disegna, si immagina, ci si riposa, ci si ritrova in un’altra dimensione, dove è possibile essere chi vuoi e come vuoi, dove si può essere invisibili e giganti, dove poter avvistare creature mai viste e ascoltare segnali da altri pianeti. Nell’Oasi ognuno si occupa dell’altro/a, ci si diverte, ci si lascia andare. Nell’Oasi è possibile portare il proprio costume di carnevale o abiti speciali. Inoltre, gli abitanti dell’Oasi offriranno gratuitamente a chi arriva musica, tatuaggi e trasferelli, consulenze per lettere e messaggi impossibili, trucco&travestitismi, disegni, colori, trasfigurazioni. Infine dalle 17.30 alle 19 sarà possibile partecipare al laboratorio Bananas, avventure/esplorazioni/immaginazioni (per venti bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria alla mail atelier@teatrodiroma.net ).

Le DOMENICHE INDIANE si inseriscono nell’ambito delle proposte del Teatro per le nuove generazioni, la rassegna del Teatro di Roma dedicata ai giovani spettatori e alle loro famiglie, e curata dalla compagnia teatrodelleapparizioni. Le DOMENICHE INDIANE – una domenica al mese al Teatro India (8 dicembre, 12 gennaio, 9 febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 14 giugno) – coinvolgono un pubblico di adulti, bambine e bambini intorno ad un tempo in cui condividere pratiche, sguardi, giochi e desideri. Per abitare lo spazio al di là della scena, sui perimetri, sopra il confine che connette il palco e la platea, per andare oltre. Una permanenza divertente, aperta e libera, per esplorare, vedere, danzare, ascoltare. Per costruire una comunità che cammina insieme.

——–



DOMENICHE INDIANE

9 febbraio 2020 Oasi

Programma

10.30●13.00 costruisci l’Oasi

11.30●13.00 Dizionario folle del corpo di Katy Couprie a cura del Laboratorio d’arte di Palazzo delle Esposizioni

13.00●14.30 pausa ristoro

14.30●17.00 l’Oasi

Per entrare nell’Oasi si possono portare il proprio costume di carnevale o i propri abiti speciali!

Chi abita l’Oasi offre gratuitamente a chi arriva:

▲ BUNNY DAKOTA offre: musica

▲ PALOMATOOTH offre: tatuaggi e trasferelli

▲ TUNA ROARRR + BLUE GINGER offrono: consulenze per lettere e messaggi impossibili.

▲ VELVET ORAYO + ELECTRIC FURBISH offre: trucco&travestitismi

▲ DIRRRTY NEVADA e TIMO PERFORMATIVO aka Simone Tso e Maziar Firouzi offrono: disegni, colori, trasfigurazioni

17.30●19.00 Laboratorio Bananas_ avventure/esplorazioni/immaginazioni

per 20 bambine e bambini dai 6 ai 10 anni prenotazione obbligatoria: atelier@teatrodiroma.net

il laboratorio ha un costo di 5 euro solo

per chi non partecipa alle attività dell’intera giornata (ingresso 5,00).

Il bar sarà aperto durante l’intera giornata, con possibilità continua di ristoro.

——–



TEATRO INDIA_ Lungotevere Vittorio Gassman (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria Teatro di Roma _ tel. 06.684.000.311/314 _ www.teatrodiroma.net _ ingresso 5 euro

Ufficio Stampa Teatro di Roma: Amelia Realino 06.684.000.308 I 345.4465117 ufficiostampa@teatrodiroma.net

———-

TEATRO INDIA

9 febbraio 2020

DOMENICHE INDIANE

per tutte e tutti

La terza domenica indiana sarà una giornata da costruire insieme

e da abitare come spazio libero tra musica, travestimenti e molte altre cose da scoprire

Oasi

a cura di teatrodelleapparizioni con Industria Indipendente

ingresso €5