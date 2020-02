Donne e letteratura, un incontro al Teatro Mercadante:

Jane Austen e Doruntina Basha

Proseguono gli appuntamenti del ciclo SPECIALE TEATRO MATCH, INCONTRI TRA LE DRAMMATURGIE a cura di Gianmarco Cesario, promosso dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale nell’ambito della Stagione 2019/2020.

Un pretesto per ragionare e approfondire, grazie al ludico meccanismo della gara, drammaturghi e opere che fanno parte della storia del teatro.

Il nuovo incontro è previsto per mercoledì 26 febbraio, alle 19.00 al Teatro Mercadante, e avrà per oggetto la “sfida” – sotto il titolo Donne e letteratura – tra Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, in scena fino al 1 marzo al Mercadante con la regia di Arturo Cirillo, e Il dito di Doruntina Basha, in scena fino al 1 marzo al Ridotto del Mercadante con la regia di Carlo Sciaccaluga.

All’incontro interverranno le attrici Valentina Picello per Orgoglio e pregiudizio, e Chiara Baffi per Il dito. Difensore del capolavoro della Austen sarà lo scrittore Antonio Piccolo, difensore del testo della drammaturga kosovara sarà il Prof. Mariano D’Amora.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.