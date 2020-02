La European Film Academy (EFA) è orgogliosa di annunciare i tre film nominati per l’EFA Young Audience Award 2020:

MY BROTHER CHASES DINOSAURS

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

DIRETTO DA Stefano Cipani

SCRITTO DA Fabio Bonifacci & Giacomo Mazzariol

PRODOTTO DA Isabella Cocuzza, Arturo Paglia & Antonia Nava

Italia/Spagna

MY EXTRAORDINARY SUMMER WITH TESS

MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET TESS

DIRETTO DA Steven Wouterlood

SCRITTO DA Laura van Dijk

PRODOTTO DA Joram Willink, Piet-Harm Sterk & Marcel Lenz

Paesi Bassi/Germania

ROCCA CHANGES THE WORLD

ROCCA VERÄNDERT DIE WELT

DIRETTO DA Katja Benrath

SCRITTO DA Hilly Martinek

PRODOTTO DA Tobias Rosen, Steffi Ackermann & Willi Geike

Germania

Anche quest’anno per le nomination la procedura ha previsto due passaggi: un comitato internazionale composto dal membro dell’EFA Board Vanessa Henneman (Paesi Bassi) e gli esperti Gonçalo Galvão Teles (regista/Portogallo), Jacek Rembiś (sceneggiatore/Polonia), Joanna Van Der Meer (BFI/Regno Unito) e Nora Lakos (Children’s Film Academy/Ungheria, rappresentante ECFA) ha pre-selezionato 6 film.

Una giuria composta da ragazzi tra i 13 e i 14 anni che avevano partecipato alla scorsa edizione del YAA – Edoardo, Torino (Italia), Luna, Vienna (Austria), Raluca, Cluj (Romania), Rannveig, Reykjavik (Islanda) e Štefan, Izola (Slovenia) – ha poi visto questi sei film e fatto le tre nomination.

Il 26 Aprile, I tre film nominati saranno proiettati simultaneamente ad un pubblico di ragazzi tra i 12 e i 14 anni nei seguenti 40 paesi di tutta Europa e oltre:

ALBANIA: Tirana

AUSTRALIA: Brisbane

AUSTRIA: St. Pölten & Vienna

BELGIO: Antwerp & Brussels

BOSNIA & HERZEGOVINA: Sarajevo

BULGARIA: Sofia

CROAZIA: Zagreb

REPUBBLICA CECA: Brno, Pilsen & Prague

DANIMARCA: Aalborg, Arhus, Copenhagen & Stege

ESTONIA: Tallinn

FINLANDIA: Espoo

FRANCIA: Bourg Saint Maurice – Les Arcs &

Le Buisson de Cadouin

GEORGIA: Tbilisi

GERMANIA: Berlin, Chemnitz & Erfurt

GRECIA: Athens & Pyrgos

UNGHERIA: Budapest

ICELAND: Reykjavik

IRLANDA: Dublin & Galway

ITALIA: Firenze, Roma & Torino

KOSOVO: Prizren



LETTONIA: Riga

LITUANIA: Kaunas & Vilnius

LUSSEMBURGO: Luxembourg

MALTA: Valletta

MONTENEGRO: Nikšić & Podgorica

PAESI BASSI: Amsterdam

MACEDONIA DEL NORD: Skopje & Tetovo

NORVEGIA: Kristiansand

POLONIA: Gdynia, Poznań, Rzeszów, Warsaw & Wrocław

PORTOGALLO: Lisbon

ROMANIA: Cluj-Napoca

RUSSIA: Moscow & Novosibirsk

SERBIA: Subotica

SLOVACCHIA: Bratislava

SLOVENIA: Izola

SPAGNA: A Coruña, Barcelona, Madrid, Seville & Valencia

SVEZIA: Malmö

SVIZZERA: Lausanne & Lucerne

TURCHIA: Istanbul

REGNO UNITO: Lewes, London & Sheffield

In tutte queste città, l’EFA Young Audience Award offre ai giovani partecipanti l’opportunità di scoprire al cinema film europei di alta qualità. Sotto la guida di docenti esperti di cinema saranno invitati a discutere, scambiarsi opinioni, e relazionarsi con i loro coetanei di tutta Europa, esperienza che molti di loro faranno per la prima volta: l’Europa non sarà più un’entità astratta ma un’esperienza concreta! E a fare da giuria sarà proprio il giovane pubblico che, dopo le proiezioni dei film nominati, decreterà il vincitore. Con un vero voto europeo, i portavoce della giuria trasmetteranno i risultati nazionali via video a Erfurt (Germania) dove il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione trasmessa in streaming live su yaa.europeanfilmawards.eu , il sito dedicato alla manifestazione che raccoglie tutte le informazioni riguardo i film nominati e le città partecipanti.

Insieme a Under The Milky Way, partner dell’EFA in questo progetto e con il supporto di Europa Creativa Sotto-Programma Media dell’Unione Europea, l’iniziativa mira a rendere disponibili i film nominati al YAA su tutto il territorio europeo, sottotitolati in 30 lingue europee, subito dopo l’evento su piattaforme Video-on-Demand (T-VoD) come Amazon, Google Play, iTunes, Microsoft e Pantaflix, sulla piattaforma regionale balcanica Cinesquare, e anche su piattaforme locali come Filmin! Grazie a questa iniziativa, i film delle passate edizioni sono già accessibili in tutta Europa.

Tutti coloro che non possono partecipare direttamente all’evento EFA Young Audience Award – o semplicemente chi è alla ricerca di film di qualità – ora avrà la possibilità di guardare i film nominati online.

L’EFA Young Audience Award è organizzato e promosso da European Film Academy ed EFA Productions con il supporto di Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) ed Europa Creativa Sotto-Programma Media dell’Unione Europea. Media Partner è FRED Film Radio. Ogni singolo Young Audience Film Day è organizzato con il supporto dei rispettivi partner nazionali.

Per l’Italia: Fondazione Culturale Niels Stensen (Firenze), Alice nella città, con Fondazione Cinema per Roma (Roma), Museo Nazionale del Cinema (Torino).