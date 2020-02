Eleonora Abbagnato: installazione celebrativa per l’étoile

Un flash mob in onore di dell’étoile Eleonora Abbagnato: appuntamento oggi, 25 febbraio alle ore 15.30 con i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma diretti dalla Abbagnato animeranno in Via del Babuino l’installazione fotografica che la nota società romana di architettura che opera nel lusso, 1.618, ha realizzato per omaggiare l’amica e l’artista di fama internazionale Eleonora Abbagnato. Un’installazione celebrativa di una straordinaria carriera, mai realizzata nel centro storico di Roma che esalta con i due iconici scatti, sia la Donna, sia l’Artista. In programma, un tango, anticipazione dello spettacolo in prima assoluta che andrà in scena alle Terme di Caracalla in estate, il musical Strictly Gershwin, e otto coppie impegnate in una anticipazione del Corsaro in scena dal 1 marzo al Teatro dell’Opera dei Roma.