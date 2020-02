Eliseo Cultura: omaggio a Domenico Starnone

Intervengono con l’autore: Edoardo Albinati, Annalena Benini, Teresa Ciabatti, Francesca d’Aloja, Diego De Silva, Paolo Giordano, Luigi Guarnieri, Nicola Lagioia, Jhumpa Lahiri, Antonella Lattanzi, Melania Mazzucco, Giordano Meacci, Michela Murgia, Valeria Parrella, Antonio Pascale, Francesco Piccolo, Christian Raimo, Elena Stancanelli, Nadia Terranova, Emanuele Trevi, Sandro Veronesi

Evento unico al Piccolo Eliseo per un incontro straordinario domenica 16 febbraio ore 11.30. Sono i ventuno grandi autori che, in occasione dell’uscita di Confidenza di Domenico Starnone, condivideranno il palco del Piccolo Eliseo con lo scrittore più amato dagli italiani.

Pietro vive con Teresa un amore tempestoso.

Dopo l’ennesimo litigio, a lei viene un’idea: raccontami qualcosa che non hai mai detto a nessuno – gli propone –, raccontami la cosa di cui ti vergogni di più, e io farò altrettanto. Così rimarremo uniti per sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo.

Ma una relazione finita è spesso la miccia per quella successiva, soprattutto per chi ha bisogno di conferme. Così, quando Pietro incontra Nadia, s’innamora all’istante della sua ritrosia, della sua morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni prima delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. E con lei l’ombra di quello che si sono confessati a vicenda, quasi un avvertimento: «Attento a te». Da quel momento in poi la confidenza che si sono scambiati lo seguirà minacciosa: la buona volontà poggia sulla cattiva coscienza, e Pietro non potrà mai più dimenticarlo. Anche perché Teresa si riaffaccia sempre, puntualmente, davanti a ogni bivio esistenziale. O è lui che continua a cercarla?

Dopo il successo internazionale di Lacci e Scherzetto, Domenico Starnone aggiunge una pagina potente al suo lavoro di scavo sull’ambivalenza delle persone e delle relazioni. Con uno sguardo insieme complice e distaccato, e la leggerezza lancinante che possiedono soltanto le grandi narrazioni, ci racconta di un uomo inadeguato a se stesso e alle proprie ambizioni.

Ma in realtà ci racconta di noi, di quanto sismico sia il terreno su cui si regge la costruzione della nostra identità.

Domenico Starnone (Napoli, 1943) è autore di romanzi e racconti. Nel 2001 ha vinto il Premio Strega con Via Gemito (Feltrinelli). Per Einaudi ha pubblicato Spavento (2009, Premio Comisso), Autobiografia erotica di Aristide Gambía (2011), Il salto con le aste (2012, prima edizione 1989), Condom (2013), Lacci (2014, The Bridge Book Award), Scherzetto (2016, Premio Isola d’Elba, finalista al National Book Award nella traduzione di Jhumpa Lahiri) e Le false resurrezioni (2018). Dai suoi libri sono stati tratti film di successo: La scuola di Daniele Luchetti, Auguri professore di Riccardo Milani e Denti di Gabriele Salvatores.

PICCOLO ELISEO

Via Nazionale 183 – 00184 Roma

Domenica 16 febbraio ore 11.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazioni sulla piattaforma Eventbrite: