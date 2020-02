Enrico Brignano in “Un’ora sola vi vorrei”

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Pescara @ Palasport Giovanni Paolo II

Cesena @ Carisport

Ancona @ Palaprometeo

Genova @ Teatro Carlo Felice

Bolzano @ PalaResia

Roma @ Teatro Brancaccio

Pesaro @ Vitrifrigo

Montecatini @ Teatro Verdi

Bassano del Grappa @ Palabassano2

Bologna @ Europa Auditorium

Firenze @ Teatro Verdi – NUOVA DATA

Bari @ Teatro Team – NUOVA DATA

Torino @ Teatro Alfieri

Verona @ Arena di Verona

Sanremo @ Teatro Ariston

Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Prevendite autorizzate:

Ticketone.it

Biglietti disponibili su www.ticketone.it da venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 11.00 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 12 febbraio 2020

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Inarrestabile successo per “Un’ora sola vi vorrei”, lo spettacolo teatrale di ENRICO BRIGNANO: il nuovo one-man show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, aggiunge una nuova replica al Teatro Verdi di Firenze, prevista per giovedì 16 aprile, e un nuovo appuntamento previsto per giovedì 23 aprile al Teatro Team di Bari.

Si parte a dicembre da Pescara (Palasport Giovanni Paolo II), per poi arrivare a Cesena (Carispost), Ancona (Palaprometeo), Genova (Teatro Carlo Felice), Bolzano (PalaResia), Roma (Teatro Brancaccio), Pesaro (Vitrifrigo), Montecatini (Teatro Verdi), Bassano del Grappa (Palabassano2), Bologna (Europa Auditorium), Firenze (Teatro Verdi), Bari (Teatro Team), Torino (Teatro Alfieri), Verona (Arena di Verona), Sanremo (Teatro Ariston) e concludere a Milano (Teatro degli Arcimboldi).

Dopo i sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico italiano dei palazzetti, l’artista torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che sfida e rincorre il tempo.

CURIOSITÀ SULLO SPETTACOLO

“Ruit hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge”, facciamo eco noi oggi. Che poi, che c’avrà da fare il tempo, con tutta questa fretta? E come mai, se il tempo va così veloce, quando stiamo al semaforo non passa mai?

“L’attesa del piacere è essa stessa piacere”, sosteneva Oscar Wilde. In effetti, Oscar ha ragione. Perché quando sei sotto al sole alla fermata dell’autobus, ti fanno male i piedi, non ci sono panchine, è ora di pranzo e non hai neanche un pacchetto di crackers… e tornare a casa sarebbe essa stessa un piacere… lì l’attesa del piacere… per piacere… si capisce che è un piacere, no? Mi sa che le teorie di Oscar Wilde vanno un po’ riviste…

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”.

E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

RDS 100% Grandi Successi è radio partner dello spettacolo!

DETTAGLI DATE:

FIRENZE @ TEATRO VERDI

Giovedì 16 aprile 2020 ore 21:00 – NUOVA DATA

Venerdì 17 aprile 2020 ore 21:00

Sabato 18 aprile 2020 ore 21:00

Domenica 19 aprile 2020 ore 16:45

Prezzi Biglietti:

Poltronissima VIP – € 70,00 + € 10,50 diritti di prevendita

I Settore – € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita

II Settore – € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

III Settore – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

IV Settore – € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

V Settore – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

VI Settore – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

BARI @ TEATRO TEAM

Giovedì 23 aprile 2020 ore 21:00 – NUOVA DATA

Venerdì 24 aprile 2020 ore 21:00

Sabato 25 aprile 2020 ore 21:00

Domenica 26 aprile 2020 ore 21:00

Prezzi Biglietti:

Poltronissima – € 45,00 + € 5,00 diritti di prevendita

Poltrona – € 38,00 + € 4,00 diritti di prevendita

Galleria – € 33,00 + € 3,00 diritti di prevendita