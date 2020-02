Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Family Concert

Il prestigioso ensemble dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia, domenica 9 febbraio (ore 11 introduzione, ore 12 inizio concerto, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica), sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo Family Concert con un concerto monografico dedicato a Vivaldi. Del genio veneziano, l’Accademia Barocca – unico gruppo in Italia di musica antica formatosi all’interno di un’Orchestra Sinfonica, che utilizza strumenti d’epoca, o fedeli ricostruzioni, per il repertorio di ogni periodo – eseguirà il Concerto in Fa Maggiore RV 99, il Concerto in Do Maggiore RV 88, il Concerto in sol minore RV 107, la Sonata a 4 in Do Maggiore RV 801 e la Sonata a 3 in do minore RV 83.

Rivolti ad un vasto pubblico, i Family Concert sono destinati a giovani studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto “leggero” e vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale. I concerti, dalla durata di un’ora e senza intervallo, sono preceduti da un’introduzione al programma e offrono un’ampia varietà di repertori e organici.

———-

Family Concert

Sala Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica

domenica 9 febbraio, ore 11 introduzione all’ascolto, ore 12 concerto

ACCADEMIA BAROCCA DI SANTA CECILIA

Chiara Strabioli traversiere

Paolo Pollastri oboe

Paolo Piomboni violino

Francesco Bossone fagotto

Francesco Di Donna violoncello

Simona Iemmolo violone

Simone Vallerotonda tiorba

Andrea Coen clavicembalo

——



Vivaldi Concerto in Fa Maggiore RV 99

Sonata a 4 in Do Maggiore RV 801

Sonata a 4 in Do Maggiore RV 801

Concerto in Do Maggiore RV 88

Sonata a 3 in do minore RV 83

Concerto in sol minore RV 107

——–



Biglietti: intero: € 12 ridotto under 30: € 8

I biglietti possono essere acquistati presso:

Botteghino Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro De Coubertin Infoline: tel. 068082058

Botteghino Via Vittoria 6 (adiacente Via del Corso, Roma)

solo tramite carta di credito o bancomat

dal lunedì al venerdì ore 11-19, sabato dalle 11 alle 14

Prevendita telefonica con carta di credito:

Call Center TicketOne Tel. 892.101