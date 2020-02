Domenica 23 febbraio (dalle ore 10.30 alle 17) il Carnevale si festeggia al Teatro India per una giornata in festa all’insegna del divertimento, del gioco e del travestimento.

MUTANTI. LA FESTA DI CARNEVALE, a cura di teatrodelleapparizioni, accoglierà il pubblico dei piccoli per regalare la magia di poter essere diverse e diversi dal solito e offrire la possibilità di diventare altro, ognuno come desidera, un’occasione per andare oltre e tutti insieme.

Si inizia alle ore 10.30 con Mutazioni, atelier di costume per costruire il proprio abito di carnevale con uno staff di costumiste teatrali (gli ospiti dovranno portare con sé stoffe, abiti, accessori e trucchi per poter trasformare il proprio corpo e quello degli altri).

Alle 12 appuntamento con Lo straordinario trasformista. Il pediatra racconta, incontro aperto a tutti per un viaggio attraverso gli incredibili cambiamenti delle bambine e dei bambini nella pancia della mamma e nei primi anni di vita.

Alle 14.30 Mutati si balla con DJ set e VJ set, per ballare guidati da voci che raccontano, suggeriscono stati, invitano a scoprire modi per volare nella danza. Per cambiare, trasformarsi. Per essere tutto ciò che si vuole

La giornata sarà accompagnata da Stefano Cormino, Sara Ferazzoli, Francesco Gesualdo, Isabella Lai, Francesca Marsella, Beatrice Napoli, Fabrizio Pallara, Chiara Rossi, Giulia Sambuceti.

L’iniziativa rientra nel ciclo delle DOMENICHE INDIANE, tra le proposte del Teatro per le nuove generazioni, la rassegna del Teatro di Roma dedicata ai giovani spettatori e alle loro famiglie, e curata dalla compagnia teatrodelleapparizioni. Le DOMENICHE INDIANE – una domenica al mese al Teatro India (8 dicembre, 12 gennaio, 9 febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 14 giugno) – accolgono il pubblico di adulti, bambine e bambini per abitare lo spazio del teatro al di là della scena, sui perimetri, sopra il confine che connette il palco e la platea, per andare oltre. Performer, dj set e azioni collettive segnano il ritmo delle giornate.

Domeniche indiane



23 febbraio 2020 MUTANTI. LA FESTA DI CARNEVALE

Programma

10.30●13.00 Mutazioni

12●12.30 Lo straordinario trasformista. Il pediatra racconta

13.00●14.30 pausa ristoro

14.30●17.00 Mutati si balla

ingresso 5,00

Il bar sarà aperto durante l’intera giornata, con possibilità continua di ristoro.

TEATRO INDIA_ Lungotevere Vittorio Gassman (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma