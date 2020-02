di Shackleton al Polo Sud”

Di e con Massimiliano Cividati

Produzione AIA TAUMASTICA

Venerdì 14 Febbraio al teatro PIME di Milano va in scena Ghiaccio: la leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud, una produzione Aia Taumastica in collaborazione con Teatro della Tosse di Genova e Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito.

Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Cividati, con Gennaro Scarpato alle percussioni e Andrea Zani al pianoforte.

Sir Ernest Shackleton è stato un esploratore britannico morto nel 1922. La sua fama è legata alla seconda spedizione antartica (Imperial Trans-Antarctic Expedition 1914-1916), nel corso della quale, nonostante diversi drammi e disavventure, riuscì a portare in salvo tutti i 27 membri dell’equipaggio dopo 22 mesi trascorsi prigionieri dei ghiacci.

L’esperienza di questa ultima esplorazione dell’età eroica, raccontata nei diari e nelle foto dei protagonisti, oggi dimostra come anche gli eroi possano fallire ma essere accolti in patria come dei vincitori, perché hanno osato. Lo scenario è quello della conquista del Polo Sud, un viaggio in un seminferno bianco circondato da un gigantesco interminabile puzzle di ghiaccio e abitato da una natura impossibile e dai demoni della depressione.

La conquista del Polo è una sfida alla forza di gravità, l’inseguimento di un’utopia di leggerezza, la fuga dal peso del vivere: una lotta all’entropia. E così attraverso le gesta di questi antieroi lo spettacolo parte da situazioni verosimili per sviluppare conseguenze improbabili. Un racconto avvincente, generoso, emozionante.

Insieme a Shackleton e ai suoi, scopriremo che anche fallendo l’apparente obbiettivo principale, si possono produrre effetti collaterali tanto più preziosi quanto imprevisti.

Un messaggio prezioso per una società che non tollera l’errore e l’insuccesso e spesso non sa nemmeno lasciarsi conquistare dalla forza dei sogni e degli ideali.

