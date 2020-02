Al Piccolo Teatro Grassi, dal 4 al 15 marzo, va in scena Giacomino e Mammà. Dopo le diverse fortunate esperienze di traduzione, adattamento e regia di testi di importanti autori contemporanei come Pau Mirò, Enrico Ianniello propone, in forma di mise en éspace, un nuovo fulminante esempio di drammaturgia iberica reinventata alle latitudini napoletane. Tratto da Conversaciones con mamà, pluripremiato film dello sceneggiatore e regista argentino Santiago Carlos Ovès, successivamente adattato per le scene internazionali dal drammaturgo catalano Jordi Galceran (l’autore de Il metodo Gronholm), l’allestimento vede in scena, accanto allo stesso Ianniello, una delle più apprezzate interpreti della scena italiana, Isa Danieli, alla sua prima collaborazione con Teatri Uniti.

Giacomino, cinquantenne, ha perso il lavoro e si ritrova indebitato per star dietro ai desideri di consumo della moglie e dei figli adolescenti. La vendita dell’appartamento in cui vive la madre ottantenne potrebbe aiutarlo a rimettersi in sesto, certo, ma lei non è affatto d’accordo. Non si vende proprio niente: lei adesso ha finalmente un fidanzato, un simpatico sessantenne anarco-pensionato, che ha dato una nuova luce alla sua vita. La casa le serve e non se ne parla nemmeno di andare a vivere con il figlio e la sua famiglia.

«Il momento di difficoltà diventa così l’occasione, a lungo sprecata, – spiega il regista – per mettere a confronto due epoche della vita, occasione nella quale l’amore tra una madre e un figlio viene a galla in maniera prorompente, mentre si ride parlando di cucina, di quattro per quattro, della capacità di vivere inseguendo i propri sogni o le rate dei propri acquisti, tra saggezza, parolacce, incomprensioni e momenti di autentica e profonda commozione, quando si scopre che a un certo punto della vita non si possono dire più le cose importanti».

Giacomino e Mammà è il terzo testo catalano che Enrico Ianniello traduce per la scena in napoletano: «Se in Chiòve di Pau Miró ci trovavamo all’ultimo piano di un immaginario condominio napoletano dei Quartieri Spagnoli, se in Giocatori – dello stesso autore – c’eravamo spostati nello spazioso secondo piano, ricco solo di ricordi, che era la casa del Professore, il piccolo appartamento col terrazzino al primo piano di questo edificio drammaturgico italo iberico è stavolta l’oggetto del desiderio attorno al quale ruota la vicenda del testo di Oves e Galceran».

Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2 – M1 Cordusio), dal 4 al 15 marzo 2020

Giacomino e mammà

tratto da “Conversaciones con Mamà” di Santiago Carlo Oves e Jordi Galceran

traduzione e regia Enrico Ianniello

scene e costumi Barbara Bessi

luci Lucio Sabatino

suono Daghi Rondanini

aiuto regia Costanza Boccardi

direzione tecnica Lello Becchimanzi

direzione di scena Gigi Gregorio Esposito

con Isa Danieli, Enrico Ianniello

produzione Teatri Uniti

Orari: martedì, giovedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì, ore 20.30;

domenica, ore 16. Lunedì riposo.

Durata: un’ora e 20 minuti senza intervallo

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org