Il 22 e il 23 febbraio 2020 al PACTA SALONE, il mito dei personaggi di Shakespeare è riletto dal Teatro del Lemming, uno dei gruppi di punta del teatro di ricerca italiano, nello spettacolo GIULIETTA E ROMEO. LETTERE DAL MONDO LIQUIDO in prima milanese.

Dove si colloca il mito di Giulietta e Romeo in questa società in cui anche l’amore ha perso la sua forza titanica, mitologica ed è divenuto liquido, precario come tutte le cose del mondo? Chi sono Giulietta e Romeo? Lo spettacolo è formato da lettere, scritte a un “amore”, un ipotetico spettatore: brandelli di un tempo presente in cui la dimensione solida, quella del mito, non è ancora andata del tutto perduta e in cui si rintracciano storie di un desiderio contrastato, tracce di una violenza esplicita o nascosta, contrasti insanabili, ma anche la tenacia di un volere che non demorde. La forma della lettera – così apparentemente desueta in tempi di email o di SMS, eppure a tutti così cara – permette qui di mantenere un dialogo fitto e fecondo fra il tempo incorruttibile del mito e il tempo presente che anela a una trasformazione vitale.

“Confrontarci con Giulietta e Romeo – spiega la compagnia nelle note di regia – ha significato per noi interrogare le nostre vite e il nostro fragile tempo presente. E il nostro tempo presente è proprio il mondo liquido di cui parla Zygmunt Bauman, una società sotto assedio in cui tutto sembra precario, provvisorio, mutabile, senza certezze e senza rassicurazioni, dove tutto scorre veloce, su un unico binario, quello della mercificazione…. Dove si colloca allora il mito di Giulietta e Romeo in questa società in cui, per restare a Bauman, anche l’amore ha perso la sua forza titanica, mitologica, ed è divenuto liquido, precario come tutte le cose del mondo? Chi sono Giulietta e Romeo per noi?”.

Il Teatro del Lemming è una compagnia teatrale di ricerca fondata nel 1987 e finanziata dal MiBACT dal 1997. Vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Totola, il Premio Piccoli Palcoscenici, il Premio UBU Giuseppe Bartolucci e il Silver Snowflake al Sarajevo Winter Festival, il Lemming è da tempo riconosciuto come uno dei gruppi di punta del nuovo teatro italiano ed europeo. Lo spettacolo Giulietta e Romeo. Lettere dal mondo liquido è stato presentato a Vimodrone (Industria Scenica) nel 2016, mentre è stato riallestito in questa nuova versione per 4 attori nel 2018.

PACTA SALONE

Il 22 e 23 febbraio 2020 New Classic

GIULIETTA E ROMEO. prima milanese

LETTERE DAL MONDO LIQUIDO

con Chiara Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Alessio Papa, Fiorella Tommasini

regia Massimo Munaro, Chiara Elisa Rossini

musica Massimo Munaro

produzione Teatro del Lemming – Centro internazionale di ricerca

Durata 50’

