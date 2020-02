La Compagnia Giovani de LiNUTILE porta in scena “Grimm Story” spettacolo dedicato al magico mondo delle fiabe dei Fratelli Grimm, adattato e diretto da Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo.

Boschi fatati, paesaggi magici e piogge di stelle. In occasione del Carnevale il palco del Teatro de LiNUTILE di via Agordat 5 a Padova si trasformerà in uno scenario da favola per ospitare sabato 15 febbraio 2020 (ore 21.00) e domenica 16 febbraio (ore 18.00), la Compagnia Giovani de LiNUTILE con “Grimm Story” spettacolo dedicato al magico mondo delle fiabe dei Fratelli Grimm.

Lo spettacolo, adattato e diretto da Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo, nasce con l’intento di far conoscere la produzione dei Fratelli Grimm sotto un’ottica diversa e dissacrante. Cogliendo gli spunti dati dalle fiabe per bambini della tradizione tedesca della prima metà dell’800, di cui i fratelli Grimm sono stati i maggiori esponenti, lo spettacolo porta in scena canti, filastrocche e brevi leggende meno note per stimolare la fantasia e la sensibilità dei bambini e coinvolgere e far riflettere gli adulti sui temi legati all’educazione infantile attraverso l’arma dell’ironia.

I fratelli Grimm, sempre in viaggio a raccogliere nuove fiabe da raccontare, hanno affidato al fedele segretario Bruno, il compito di trascrivere i loro appunti per una nuova bellissima raccolta di fiabe. Ma il segretario, un po’ vecchio e un po’ sbadato, non è più sicuro di ricordare. Ecco che in soccorso arriva con i suoi magici poteri Fata Sfata, famosa per risvegliare la fantasia del mondo intero.

Guidati dalla magica creatura, adulti e bambini saranno accompagnati in uno splendido sogno ad occhi aperti, colorato e coinvolgente, attraverso ambientazioni fantastiche tratte dall’immaginario pop.

—–

Biglietti

Biglietto unico 8 €

Informazioni e prenotazioni

tel. 049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelitutile.com