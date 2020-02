L’affascinante spettacolo ispirato a I viaggi di Gulliver chiude la rassegna Incantastorie. A teatro con mamma e papà.

«Le storie hanno il potere di condurci nei mondi del tutto possibile. Ci accompagnano e ci incoraggiano nell’avventura del crescere. Questa storia viaggia in chi l’ascolta dentro l’infinitamente piccolo e grande. Una storia per tutti»: Bernardino Bonzani introduce Gulliver, spettacolo dedicato a bambine e bambini di ogni d’età e alle loro famiglie che domenica 16 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Comunale di Gonzaga, in provincia di Mantova, chiuderà l’edizione 2019/2020 della rassegna Incantastorie. A teatro con mamma e papà, promossa dal Comune di Gonzaga in collaborazione con il Teatro dell’Orsa.

«Ispirato a I viaggi di Gulliver dello scrittore irlandese Jonathan Swift, lo spettacolo incanterà gli spettatori di ogni età portandoli, attraverso l’oceano, in un mondo fantastico» aggiunge la regista Monica Morini in merito allo spettacolo, che si avvale delle scenografie di Franco Tanzi «Venite a vedere cosa c’è nel baule di viaggio del signor Lemuel Gulliver: c’è tutto un mondo in miniatura, popolato da una moltitudine di piccole creature. Sono i lillipuziani, gli abitanti dell’isola di Lilliput dove Gulliver ha vissuto nove mesi e tredici giorni. Ma, anche laggiù, non sempre si è felici».

Il Teatro Comunale di Gonzaga (MN) si trova in Via Leone XIII, 5.

Ingresso euro 5.

Info e prenotazioni: 338 4280999 (dalle 10 alle 16), orsa@teatrodellorsa.com.