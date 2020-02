Un grande successo di pubblico per “I love Pets”, in scena fino al 9 febbraio al Teatro Tirso de Molina, con Enzo Salvi, Valentina Paoletti e Carlotta Rondana, per la regia di Fabrizio Nardi e aiuto regia Nico Di Renzo (il duo comico Pablo e Pedro).

Uno spettacolo dedicato agli animali, protagonisti e presenti sul palco, seppur doppiati, pronti a interagire e “dialogare” con l’artista romano. Una fantasia che si trasforma in realtà e racconta la storia del titolare di un negozio di animali che dopo averli ereditati da un circo li tratta come fossero di famiglia e per questo non intende venderli a nessuno, ritrovandosi così in serie difficoltà economiche.

Nella commedia spiccano numerosi messaggi contro l’abbandono e verso un’adozione responsabile, pronti a sottolineare quanto amore, rispetto e cure siano necessario se un essere umano decide di ospitare un amico a quattrozampe, e non solo, nella sua casa. Messaggi condivisi dalle numerose associazioni che, nelle varie serate, si sono alternate sul palco del teatro con lo scopo di sensibilizzare ulteriormente la platea e illustrare l’impegno quotidiano dei volontari, coinvolti in varie cause per la difesa dei meno fortunati. Tanti anche i personaggi dello spettacolo che hanno accolto l’invito del protagonista e si sono appassionati alle sue vicende.

Immancabile l’amico e collega Maurizio Mattioli, seguito dalle bellissime Emy Bergamo e Giorgia Wurth. Seduti sulle poltroncine rosse ad applaudire durante le serate Morgana Giovannetti, Martufello, Stefano Pantano con Lucia Fattori, Conny Caracciolo, Max Ionata, Daniel Colangeli, Roselyne Mirialachi, Josephine Alessio, Carmine Faraco, Magico Alivernini, ma anche Alex Partexano, Daniela Martani, Gianni Ferreri, Lino Bon, Franco Neri e tanti altri.

Uno spettacolo da non perdere, che sensibilizza e diverte il pubblico, riuscendo a dare “voce” ai nostri amici animali, con cui tutti un po’ abbiamo sognato di parlare.