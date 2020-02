Il cinema misterioso di Roberto Andò

In occasione del nuovo allestimento de Il turco in Italia con la regia di Roberto Andò presso il Teatro alla Scala, il MIC – Museo Interattivo del Cinema propone dal 3 al 12 marzo una retrospettiva completa dedicata al regista siciliano. Sette i film in programma: dal primo lungometraggio in edizione restaurata Il manoscritto del Principe (2000) fino a Una storia senza nome (2018), presentato fuori concorso alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, tra le opere anche il raro documentario Il cineasta e il labirinto dedicato al cinema del maestro Francesco Rosi.

Palermitano di nascita, scrittore, sceneggiatore, regista teatrale e cineasta, la sua formazione ha radici nella letteratura e nel cinema, stringendo rapporti professionali con Leonardo Sciascia, Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino, Harold Pinter, Francis Ford Coppola. Da sempre alterna la sua attività cinematografica a regie d’opera e spettacoli teatrali.

Fondazione Cineteca Italiana propone la sua filmografia completa in una retrospettiva che ripercorre la sua carriera registica al cinema.

Si comincia martedì 3 marzo alle ore 15 con Una storia senza nome, film di recente realizzazione con protagonisti Micaela Ramazzotti e Renato Carpentieri, sulla storia vera del furto della Natività di Caravaggio sottratta dalla mafia nel 1969 dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai più ritrovata. Un film che esplora le tematiche care al regista del mascheramento, delle identità molteplici e della verità nascosta sotto la finzione.

A seguire, alle ore 17, viene proiettato Le confessioni, film del 2016 con Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Moritz Bleibtreu e Daniel Auteuil, in cui Andò indaga il lato oscuro del potere e della politica.

Durante un summit tra gli otto ministri dell’economie di altrettante superpotenze mondiali e animato anche da figure insolite come una scrittrice, una pop star e un monaco, il direttore del Fondo Monetario Internazionale si confessa e subito dopo viene trovato morto. Sta ai ministri indagare sulla faccenda.

Mercoledì 4 marzo alle ore 17 si propone il primo film di Roberto Andò, qui nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale: Il manoscritto del principe, liberamente tratto ispirato ai libri Palermo anni 50 di Gioacchino Lanza Tomasi, Opere di Tomasi di Lampedusa, Ricordo di Lampedusa e Distanze diverse di Francesco Orlando. Prodotto da Giuseppe Tornatore, è la storia degli ultimi anni di vita dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in particolar modo del suo rapporto con due suoi allievi e della stesura della sua opera più celebre, Il Gattopardo.

Giovedì 5 marzo alle ore 15 è la volta del documentario Il cineasta e il labirinto, dedicato al cinema del maestro Francesco Rosi e commissionato nel 2002 dal Centro Sperimentale di Cinematografia in occasione degli 80 anni del grande regista napoletano.

A seguire, alle ore 17, Sotto falso nome, seconda opera del regista presentata nel 2004 come film di chiusura alla Semaine de la Critique alla 57ª edizione del Festival di Cannes. Un thriller su uno scrittore ossessionato dalla sua privacy che cade vittima di un ricatto che potrebbe compromettere la sua carriera.

Venerdì 6 marzo alle ore 15 viene proposto Viaggio segreto, presentato al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2006. Tratto dal romanzo Ricostruzioni di Josephine Hart, il film esplora le relazioni familiari messe a dura prova dai pesanti non detti. Leo e Ale sono fratello e sorella e condividono tutto, anche le rispettive chiavi di casa. Alla notizia che la loro casa d’infanzia in Sicilia è stata messa in vendita, lo spasimante di Ale le promette di acquistarla come regalo di nozze. Deciso a impedire che questo succeda, Leo parte per un viaggio in Sicilia per acquistare la dimora ed evitare il riaffiorare di oscuri ricordi del passato.

Sempre venerdì 6 marzo alle ore 20 una serata evento con la proiezione del film Viva la Libertà alla presenza del regista Roberto Andò per un incontro con gli spettatori moderato dal giornalista e critico cinematografico di LongTake Andrea Chimento. Tratto dal suo romando Il trono vuoto edito nel 2012 da Bompiani e vincitore del Premio Campiello Opera Prima e del Premio Vittorini Opera Prima, il film ha vinto due Nastri d’Argento e due David di Donatello. La storia tratta di Enrico Oliveri, segretario del maggior partito dell’opposizione, che, in crisi, decide di concedersi una pausa da tutto e di partire esule per Parigi. Intanto a Roma la sua assenza viene colmata dal fratello gemello appena dimesso da una clinica psichiatrica che inaspettatamente risale la scala del gradimento e incoraggia gli italiani a ricominciare brechtianamente da se stessi, mentre Enrico, lontano da tutto, ritrova il senso delle cose.

La rassegna proseguirà fino a giovedì 12 marzo con le repliche dei film più significativi.

I FILM DELLA RASSEGNA

MIC – Museo Interattivo del Cinema

Martedì 3 marzo

h 15.00 Una storia senza nome

Roberto Andò, Italia/Francia, 2018, HD, 110’. Int.: Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann.

Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive con la madre e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo. Un giorno, riceve un insolito regalo da uno sconosciuto: la trama di un film.

h 17.00 Le confessioni

Roberto Andò, Italia, 2016, HD, 100’. Int.: Toni Servillo, Daniel Auteuil.

Germania. In un albergo di lusso sta per riunirsi un G8 dei ministri dell’economia pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenze molto pesanti per alcuni paesi. Per un fatto tragico e inatteso, però, la riunione deve essere sospesa.

Mercoledì 4 marzo

h 17.00 Il manoscritto del Principe

Roberto Andò, liberamente ispirato ai libri Palermo anni 50 di Gioacchino Lanza Tomasi, Opere di Tomasi di Lampedusa, Ricordo di Lampedusa e Distanze diverse di Francesco Orlando, Italia, 2000, DCP, 93’. Int.: Michel Bouquet, Jeanne Moreau.

La storia degli ultimi anni di vita dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in particolar modo del suo rapporto con due suoi allievi e della stesura della sua opera più celebre, Il Gattopardo.

Si ringrazia per il prestito della copia Centro Sperimentale di Cinematografia–Cineteca Nazionale

Giovedì 5 marzo

h 15.00 Il cineasta e il labirinto

Roberto Andò, Italia, 2002, B/n, Beta, 55’.

Un documentario sula carriera del regista Francesco Rosi, ripercorsa attraverso le scene più rappresentative dei suoi film e le parole di chi ha lavorato con lui o di chi si sente personalmente legato al suo modo di fare cinema.

Si ringrazia per il prestito della copia Centro Sperimentale di Cinematografia–Cineteca Nazionale

h 17.00 Sotto falso nome

Roberto Andò, Italia/Svizzera, 2004, 35mm, 102’. Int.: Daniel Auteuil, Greta Scacchi.

Serge Novak è lo pseudonimo di un autore di successo che tiene moltissimo alla sua privacy. Nella vita reale è Daniel Boltanski, un ricco e rispettabile un avvocato italiano con cui vive in Svizzera insieme alla moglie.

Venerdì 6 marzo

h 15.00 Viaggio segreto

Roberto Andò, liberamente tratto dal romanzo Ricostruzioni di Josephine Hart, Italia/Francia, 2006, 35mm, 107’.

Uno psicanalista quarantenne impegnato ad occuparsi della sofferenza altrui, in seguito al fallimento del suo matrimonio è costretto a volgere il proprio sguardo su se stesso nel faticoso tentativo di una ricostruzione di sé.

h 17.00 Le confessioni

Roberto Andò, Italia, 2016, HD, 100’. Int.: Toni Servillo, Daniel Auteuil. Replica.

h 20.00 Viva la libertà

Roberto Andò, tratto dal romanzo Il Trono vuoto di Roberto Andò, Italia, 2013, 35mm, 94’. Int.: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.

Il segretario del principale partito d’opposizione, Enrico Oliveri è in crisi: i sondaggi per l’imminente competizione elettorale lo danno perdente. Così, una notte, dopo l’ennesima contestazione, si dilegua, senza lasciare tracce.

Incontra il pubblico il regista Roberto Andò, introduce il critico cinematografico (Il Sole 24 Ore, LongTake) Andrea Chimento.



Mercoledì 11 marzo

h 15.00 Il manoscritto del Principe

Roberto Andò, liberamente ispirato ai libri Palermo anni 50 di Gioacchino Lanza Tomasi, Opere di Tomasi di Lampedusa, Ricordo di Lampedusa e Distanze diverse di Francesco Orlando, Italia, 2000, DCP, 93’. Int.: Michel Bouquet, Jeanne Moreau. Replica

Giovedì 12 marzo

h 17.00 Viva la libertà

Roberto Andò, tratto dal romanzo Il Trono vuoto di Roberto Andò, Italia, 2013, 35mm, 94’. Int.: Toni Servillo, Valerio Mastandrea. Replica

