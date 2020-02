Casa Teatro, non solo Ragazzi e Giovani.

L’istituzione torinese porta in scena uno spettacolo amaro, una ricostruzione accurata della tragedia dell’incendio newyorkese della TWC nel 1911, in cui persero la vita 146 operaie. Un’amarezza e una tragicità che permeano l’interpretazione romanzata dell’episodio, dalla penna della regista e autrice Laura Sicignano, abbattute sul pubblico senza retorica né vaghi sentimentalismi, nonostante il calore del fuoco sia tanto più vivo quanto di estrema attualità.

Scintille mette in scena le condizioni precarie di lavoro delle immigrate negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, tra rassegnazione e sollevazioni sindacali, culminando in una strage annunciata che echeggia le molte morti sul lavoro che, a distanza di un intero secolo, continuano a fare tristemente notizia.

La narrazione, sostenuta dalla sola Laura Curino nei panni di una madre, Caterina, e delle due figlie Lucia e Rosa, mantiene saldo e preminente il punto di vista femminile (ai personaggi maschili non è concesso un nome identificativo, interpellati soltanto come “il marito” o “i boss”). Un fattore di secondo piano, forse, ma che porta a formulare un lecito dubbio: accanto alle condizioni di lavoro e all’annosa questione della sicurezza, anche le pari opportunità non hanno passato il vaglio della storia?

Lo splendore scenico (che unisce al grande estro di Curino l’accurata ricostruzione storica di Silvia Surano, la scenografia di Laura Benzi e i costumi disegnati da Maria Grazia Bisio, l’illuminotecnica di Gaetano La Mela e la colonna sonora originale di Edmondo Romano) attutisce la drammaticità degli eventi, mantenendone però il duplice (o triplice?) riferimento alla contemporaneità.

Il frequente appello a un ideale femminista, per quanto nascosto sotto le pieghe della tragedia, sembra in effetti un abile espediente narrativo per distogliere l’attenzione dal culmine della vicenda. Il finale annunciato non può che lasciar prevalere la questione della sicurezza sul lavoro.

Eppure, quelle scintille ardenti vengono raffigurate come il principio di un fuoco avvampante, un fuoco divampato a partire dall’inizio del secolo scorso con la causa femminista.

———

Scintille

testo e regia Laura Sicignano

con Laura Curino

ricerca storica Silvia Suriano

musiche originali Edmondo Romano

scene Laura Benzi

costumi Maria Grazia Bisio

disegno luci Gaetano La Mela

si ringrazia il professor Nando Fasce

produzione Teatro Stabile di Catania