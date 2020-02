uno spettacolo di Valter Malosti

versione italiana e adattamento Fabrizio Sinisi e Valter Malosti

con Valter Malosti e Anna Della Rosa

e con Sara Bertelà, Edoardo Ribatto, Paolo Giangrasso, Roberta Lanave, Matteo Baiardi, Marcello Spinetta

costumi Grazia Materia scene Gregorio Zurla luci Francesco Dell’elba

cura del movimento Alessio Maria Romano assistente alla regia Elena Serra

canzone di Bruno De Franceschi al contrabbasso Furio Di Castri

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa/Teatro Carcano Centro D’arte Contemporanea/

Luganoinscena in collaborazione con Intesa Sanpaolo

Nel 1666 Molière debutta con il suo Misantropo: una commedia amara e filosofica, anomala e profetica, secondo molti il suo capolavoro – «un classico del Novecento», scrive Cesare Garboli, «scritto tre secoli fa». Il Misantropo, infatti, è un testo totalmente “al presente”, violento, potente, perturbante, sul confine sottile e misterioso tra la farsa e la tragedia.

Valter Malosti immagina un percorso in cui la recitazione si apra improvvisamente al canto, nella consapevolezza di quanto lo stesso Molière, proprio in quegli anni, desse importanza all’elemento musicale. Il risultato è uno spettacolo capace di includere e coinvolgere in un unico evento non solo le diverse arti, ma anche i generi e i sentimenti più diversi: dalla tristezza all’euforia, dalla denuncia sociale all’ossessione metafisica.

durata: 1h 30’

