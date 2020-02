Domenica 9 febbraio, Teatribù porta in scena al Teatro della Cooperativa di Milano, un evento speciale: IL PARASSITA, ovvero: come sfruttare il lavoro degli altri.

Avete mai visto degli improvvisatori teatrali entrare in teatro assieme al pubblico, vedere per la prima volta una scenografia, chiedere al tecnico di usare il progetto luci e audio come farebbe regolarmente e chiedendo al pubblico cosa gli ispira la scenografia mettere in scena uno spettacolo di improvvisazione teatrale? Questo è quello che succede ne “IL PARASSITA”. Il parassita usa il suo ospite. Il parassita vive meno del suo ospite. Il parassita si relaziona con un solo ospite per volta e se ne nutre. Lo sfrutta. Ne fa casa e cibo. Ne fa ricovero e dispensa. Il parassita ha necessità del suo ospite e al contempo lo spolpa.

Anche gli attori-improvvisatori di Teatribù fanno questo e come perfetti parassiti si nutriranno della scenografia, del progetto luci e dei suoni di uno spettacolo già esistente, quello che trova nel teatro che li ospita, per dare vita a uno spettacolo di improvvisazione teatrale che nasce al momento, seguendo le indicazioni e i suggerimenti del pubblico e quindi una scena di un interno dei primi del 900 può diventare uno studio fotografico a NY negli anni 90; una serie di veli di uno spettacolo di teatro danza può essere il purgatorio o l’anticamera di una casa d’appuntamenti.

Uno spettacolo che, proprio perché improvvisato è unico e non replicabile; mai visto prima né rivedibile…è chiaro? Se non è chiaro venite a vederlo.

——-

IL PARASSITA

Con Andrea Gaetani, Fabio Maccioni, Valentina Mazzuto e Mico Pugliares

Domenica 9 febbraio ore 20:30

———

Teatro Della Cooperativa

Via Hermada 8, Milano

Prevendita online www.vivaticket.it

Biglietti: intero €12, ridotto €10, allievi €8