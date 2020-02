Il Teatro della Luna diventa Teatro Repower: il celebre teatro fondato nel 2003 da Forumnet da oggi prende il nome del Gruppo Svizzero, attivo nel settore energy da oltre 100 anni. Teatro Repower si presenta così al pubblico con un nuovo nome e un nuovo concept di comunicazione ispirato alla mobilità elettrica e alla sostenibilità.

L’operazione va oltre la pura title sponsorship, caratterizzandosi come vera e propria partnership tra due realtà che, nonostante i settori differenti di riferimento, condividono moltissimi valori: la qualità dei servizi, l’attenzione per la relazione, senza dimenticare l’innovazione.

Repower, da sempre attenta al legame con il territorio milanese e protagonista di molteplici iniziative negli ultimi anni sul fronte della mobilità elettrica e della sostenibilità, personalizzerà gli spazi esterni e interni del Teatro con un nuovo progetto di grande impatto scenografico.

Il Teatro Repower sarà inoltre servito da un hub per la mobilità elettrica costituito da 10 PALINA, le stazioni per la ricarica innovative e di design firmate da Italo Rota e Alessandro Pedretti, grazie alle quali l’azienda è diventata un player di riferimento in questo settore. Presenti anche altre soluzioni per la mobilità sostenibile firmate Repower, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico del teatro su questo tema e allo stesso tempo di offrire una vera alternativa di mobilità sostenibile per raggiungere la struttura.

“Con questo progetto Repower entra sempre di più nell’immaginario collettivo, avvicinandosi a chi ama il teatro e condividendo i propri valori chiave, quali innovazione, sostenibilità e cultura del servizio e della relazione” commenta Fabio Bocchiola, Ad di Repower Italia. “Vogliamo portare agli spettatori del Teatro Repower la nostra visione ed esperienza maturata nel mondo energy e della mobilità sostenibile. In particolare, in quest’ultimo settore oggi godiamo di una posizione solida e riconosciuta dal mercato, grazie a progetti di grande successo come Ricarica 101, la nostra rete di stazioni di ricarica per auto elettriche diffusa in tutta Italia”.

“Dietro le quinte, sul palcoscenico, tra gli applausi del pubblico: il teatro vive di energia positiva, ed è quello che cerchiamo di trasferire in ogni momento ai nostri spettatori” commenta Giancarlo Sarli, Ad di Forumnet. “La scelta di un partner come Repower incarna perfettamente questi obiettivi, che rafforzeremo insieme.”

Forumnet giunge a questa importante partnership forte di esperienze di eccellenza nel campo dei naming rights: “Siamo certi che – conclude Sarli – offriremo al pubblico una esperienza teatrale ancora più completa, portando sempre con noi tutta la storia del nostro Teatro, con uno sguardo attento anche ai temi della sostenibilità”.

Il Teatro Repower è il primo teatro in Italia appositamente progettato per ospitare grandi spettacoli: inaugurato il 14 marzo 2003, è stato ideato e realizzato da Forumnet, gruppo leader in Italia nella gestione di spazi polifunzionali (tra cui il Mediolanum Forum e il Palazzo dello Sport di Roma) e nella produzione di contenuti e di servizi per l’intrattenimento dal vivo.

Costruito appositamente per il musical Pinocchio, il progetto del Teatro nasce, infatti, dalla volontà di realizzare una struttura su misura per grandi allestimenti, con caratteristiche tecniche in grado di ospitare le maestose scenografie che gli altri teatri italiani di tradizione operistica non riuscivano a contenere.

Il Teatro Repower può ospitare 1.730 spettatori in una grande platea a piano inclinato ed offre possibilità tecniche all’avanguardia: le dimensioni record del palco (800 mq) e le notevoli possibilità tecniche, non pongono limiti alle esigenze di eventi dal grande impatto visivo, che possono contare, ad esempio, sulle numerose strutture per appendimenti, su 18 camerini e su una sala regia.

Primo in Italia per affluenza di pubblico già alla sua prima stagione, da allora il Teatro ha accolto più di 2.500.000 di spettatori, contribuendo in modo decisivo a sviluppare il mercato dei musical e dell’intrattenimento dal vivo nel nostro Paese.

Musical, concerti, danza, comicità, eventi speciali e grandi interpreti rendono la programmazione del Teatro Repower molto apprezzata dagli spettatori. Tra gli eventi più significativi ospitati negli ultimi anni, tanti debutti nazionali, il musical Grease, i grandi successi de I Legnanesi, produzioni internazionali come The Rocky Horror Show, il circo contemporaneo di Le Cirque World’s Top Performers, i live di X-Factor e molti altri.

Nella stagione in corso, che si è aperta a ottobre 2019 con il musical Hair e si concluderà a maggio 2020 dopo 160 giorni-evento con il gran finale del one-man show di Andrea Pucci sono già stati venduti oltre 150.000 biglietti, confermando così il Teatro come punto di riferimento per l’intrattenimento dal vivo a tutto tondo, per il pubblico milanese ma anche per un ampio bacino di spettatori da tutta la Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna.

La programmazione del Teatro Repower prosegue, oltre che con Non ci resta che ridere (I Legnanesi, fino all’8 marzo) e Il meglio di… (Andrea Pucci, tutte le date sul sito teatroRepower.com) con tanti altri eventi.

Il 17 febbraio sarà la volta del concerto Dire Straits Over Gold, uno straordinario tributo rock ispirato alle migliori esibizioni live dei Dire Straits negli anni Ottanta; il 18 febbraio, sul palcoscenico del Teatro Repower, Mina vs Celentano, il tributo alla coppia più amata della canzone italiana. Dal 12 marzo al 5 aprile, torna, immancabile, l’energia travolgente del musical Grease, che arriva a Milano in chiusura di un tour da tutto esaurito. Il divertimento continua il 18 marzo con Anna Maria Barbera in Nel mezzo del cammin…. e le sue riflessioni, ispirazioni e disperazioni della commedia umana. Gli appuntamenti con la musica proseguono con Stasera parla Lucio – Battisti tra parole e musica, un omaggio con le canzoni che hanno segnato un’epoca (16 marzo), BeatleStory (17 marzo) due ore intense con oltre 40 successi della band che rivoluzionò il mondo, Pink Floyd History (18 aprile) un viaggio unico attraverso cinquanta anni di arte e sperimentazione, per un’immersione completa nella vera Pink Floyd Experience, Queen at the Opera (9 aprile). Si aggiungono alla ricca programmazione anche i due attesi concerti di Loredana Bertè (31 marzo) e Gianni Togni (22 aprile). Per tutta la famiglia, gli appuntamento da ricordare sono quelli con i protagonisti di Kally’s Mashup che arrivano in Italia dalla serie tv (8 aprile), il musical Cenerentola (19 aprile), E meno male che c’è Maria (25 aprile), La Sirenetta 2.0 – Missione mare pulito (29 aprile), Alice nel paese delle meraviglie (8-9 maggio). Ancora tanta musica in chiusura di stagione con Stars – a pop rock celebration, con 150 coristi sul palco (14 maggio).

Il gruppo Repower, attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni e con il quartier generale a Poschiavo (Cantone dei Grigioni), è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche europee oltre che sull’intero mercato energetico svizzero e italiano. Repower è presente su tutta la catena del valore del settore e la sostenibilità̀̀ ha sempre guidato le sue attività̀̀, dalla generazione passando per tutti i servizi a valore aggiunto offerti ai propri clienti. Dal 2002 Repower è attivo anche in Italia, dove si rivolge esclusivamente alle aziende, generando un volume di affari che nel 2018 ha superato gli 1,2 miliardi di euro su complessivi, circa, 1,8 miliardi di Gruppo. L’innovazione è il segno distintivo dell’approccio di Repower al mercato italiano, dove vanta un ricco portafoglio di servizi e prodotti dallo spirito pionieristico.

Il Gruppo Forumnet nasce nel 1990 con la costruzione del Forum di Assago (oggi Mediolanum Forum) e nel corso degli anni si sviluppa diventando leader in Italia nella gestione di impianti polifunzionali per lo sport, la musica e lo spettacolo dal vivo. Forumnet produce anche contenuti, attraverso Compagnia della Rancia, punto di riferimento nella creazione e distribuzione di musical in lingua italiana.

Il Gruppo Forumnet gestisce strutture di proprietà (Mediolanum Forum e Teatro Repower) e strutture pubbliche (Palazzo dello Sport di Roma). Ha inoltre gestito e sviluppato altre importanti arene in tutto il territorio italiano (Bologna, Pesaro e Livorno) e la sua professionalità è stata richiesta anche in sede internazionale.

Insieme al Palazzo dello Sport di Roma, il Mediolanum Forum è l’unica arena italiana a far parte della prestigiosa European Arenas Association (EAA), che riunisce le maggiori realtà indoor europee.

Forumnet Spa fa parte del Gruppo Bastogi, la cui Holding è la più antica società Italiana quotata in borsa ancora in attività.