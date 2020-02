Intervista a Simone Marzola

Il mio primo vero corso l’ho frequentato a otto anni. Tutti i miei amici di classe andavano ad una scuola di teatro vicino casa e io non volevo essere da meno. Ricordo che un giorno scoprii che non provavamo solo per imparare o per divertimento ma ci stavamo preparando ad un vero spettacolo, su un vero palco, davanti a vere persone. La cosa mi turbò sino ad un attimo prima del mio ingresso in scena. Ricordo ancora tutto con affetto: interpretavo un vampiro pauroso di nome Dracodard nello spettacolo “Il principino picchiatello e i pasticci nel castello”; entrare in scena e recitare difronte ad una così numerosa platea (seppur qualcuno in sala stesse sonnecchiando) mi piacque così tanto che capii subito che avrei voluto fare quello da grande. Ed eccomi qui. Nel corso degli anni ho frequentato scuole di circo, di burattini, di teatro, di musical e di doppiaggio e continuo a imparare cose nuove ogni giorno perché il mestiere dell’artista è un po’ come il copro umano: una continua trasformazione, evoluzione e cambiamento.

Mi vuoi dare a bere che è stato un vampiretto a condurti alla tua carriera di attore?

Proprio così, io da quel giorno non ho mai avuto in mente altre opzioni.

D’altronde chi nasce con un talento se lo sente sotto pelle, e per una come me che ha una stazione ferroviaria nella testa dalla quale partono treni con una frequenza imbarazzante, sentire storie come la tua è pura poesia. Ma Simone, oltre al teatro ti occupi di altro, giusto?

Hai ragione, da qualche anno presto la mia voce ad alcuni personaggi televisivi e cinematografici.

E quale dei due mondi ti appassiona di più?

Non saprei assolutamente rispondere. Nel teatro c’è un tipo di emozione, di adrenalina e di preoccupazione che nel doppiaggio non percepisco. Questo è dato sicuramente dal pubblico, dal non poter ripetere la scena, dal non sapere cosa davvero succederà sul palco. Diciamo che se devo pensare al doppiaggio in chiave umana lo definirei un “posto sicuro”, come una compagna o compagno di vita con cui sei completamente te stesso, è il luogo nel quale sai che puoi lasciarti andare. Considerando l’indole scatenata e imprevedibile del teatro invece (ed in particolare del musical theatre), direi che potrei considerarlo come un amante che dà quel brio peccaminoso al rapporto.

Quando hai iniziato a fare doppiaggio?