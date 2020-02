Drammaturgia e Regia Dino Lopardo

con Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi, Iole Franco

Produzione Nostos Teatro

Sarà in scena a Spazio Diamante l’1 e il 2 febbraio – lo spettacolo vincitore del Premio inDivenire per il Teatro: ION, compagnia Collettivo I.T.A.C.A., drammaturgia e regia di Dino Lopardo, con Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi, Iole Franco.

Due fratelli. Un luogo, tanti luoghi. Paolo, è stato fin da bambino molto legato al padre; al contrario Giovanni ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la madre. Una madre osservata con occhi differenti dai due: Giovanni la ricorda premurosa, mentre Paolo come la “grassa” del paese! Paolo fin da bambino ascolta il padre parlare della madre come un peso, una palla al piede e di Giovanni come il figlio mai voluto. Giovanni vive sulla sua pelle il non essere accettato come figlio e tacciato dal padre stesso come diverso. Un padre “Padrone”, anaffettivo, chiuso nelle sue convinzioni che non accetterà mai la diversità di suo figlio neanche davanti alla morte.

Trailer: https://youtu.be/BfkoGT7YC9I

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina 230B – tel. 06 27858101

CENTRALINO OPERATIVO PER INFO E PRENOTAZIONI: lunedì-venerdì h. 12:00/19:00, sabato h 14:00/19:00, domenica h 14:00/18:00

Orario spettacoli dal martedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.00

Info e prenotazioni: botteghino@spaziodiamante.it – WhatsApp 345 9409718

Prezzo biglietti

PROSA Intero € 18,00, Ridotto (Universitari, Under 30, Over 65, Residenti Municipio V) 15 euro

Trasporto Pubblico

Con l’autobus 150F, N12 – Fermata Prenestina/Conti

Con il Tram 5 / 14 / 19 – Fermata Prenestina/Conti

Con l’automobile è possibile parcheggiare sulla via Prenestina e strade adiacenti.

Taxi Stazione taxi Largo Preneste