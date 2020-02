IUC: Gian Marco Ciampa e Orchestra Giovanile di Roma

Dopo il successo dello scorso anno il chitarrista Gian Marco Ciampa e l’Orchestra Giovanile di Roma diretta da Vincenzo Di Benedetto tornano all’Aula Magna della Sapienza martedì 11 febbraio 2020 alle 11.00 per un concerto della serie “Musica PourParler” della IUC.

Ogni anno la IUC realizza molti concerti nelle scuole di Roma, ma porta anche moltissimi studenti delle scuole romane all’Aula Magna per la serie Musica PourParler, realizzata pensando ad un pubblico giovane ma aperta a tutti gli appassionati. L’Aula Magna è regolarmente pienissima per questi apprezzatissimi incontri con i musicisti, spesso gli stessi della stagione in abbonamento, che non si limitano a suonare ma dialogano con gli studenti, parlando di sé stessi e del loro rapporto con la musica, introducendo all’ascolto dei brani che eseguono e soprattutto rispondendo alle domande del pubblico.

Questo concerto del chitarrista Gian Marco Ciampa e dell’Orchestra Giovanile di Roma diretta da Vincenzo Di Benedetto ha per titolo “L’Italia attraverso i secoli: da Vivaldi al Novecento” e spazia da Vivaldi (Concerto in re maggiore per chitarra e archi RV 93) a Rossini (Sinfonia da Il signor Bruschino) e

Verdi (Preludio Atto III da La Traviata) per arrivare a Rota (The Godfather Waltz), Morricone (Nuovo Cinema Paradiso) e Castelnuovo-Tedesco (Concerto in re per chitarra e orchestra, I e III movimento). E anche una puntata in Spagna con Tarrega ( Fantasia sui temi de La Traviata, per chitarra sola).

A soli trent’anni il giovane chitarrista Gian Marco Ciampa ha suonato in quattro continenti. È nato a Roma nel 1990 e già nel 2004 la critica scriveva di lui: “Un vero e proprio enfant prodige con una spiccata personalità musicale che si sta imponendo nel panorama musicale italiano”. Dopo essere risultato vincitore di premi in numerosi concorsi internazionali (tra i quali Melbourne International Guitar Competition, Tokyo International Guitar Competition e Concorso Europeo di Chitarra, che lo ha premiato con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana) ed essere stato premiato anche con la Chitarra d’oro 2014 come miglior giovane talento, ha iniziato una serie di tournée, che lo hanno fatto conoscere in Australia, Cina, Giappone, USA, Argentina, Germania, Francia, Danimarca, Spagna, Croazia, Grecia, Olanda e altri paesi ancora. In occasione della Giornata della Memoria 2013, si è esibito in diretta su Rai 3, davanti alle autorità riunite nella Sala dei Corazzieri del Quirinale. In occasione dell’EXPO MILANO 2015 viene chiamato ad esibirsi come rappresentante della chitarra classica presso il Padiglione U.S.A. come unico artista classico invitato in quel padiglione in occasione dell’Esposizione.

Con Ciampa suonerà l’Orchestra Giovanile di Roma, che si è costituita come associazione indipendente nel 2009. In questi anni ha tenuto più di cento concerti in sedi prestigiose, tra cui Auditorium Conciliazione e Parco della Musica a Roma e Teatro Strehler a Milano e ha compiuto tournée in Russia, Francia, Spagna e Svezia. Vincenzo Di Benedetto ne è il direttore.

——-

Biglietti: 5 euro, INFO PER IL PUBBLICO: tel. 06 3610051/52, www.concertiiuc.it – botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

——–

Questa la locandina completa:

Martedì 11 febbraio 2020 . ore 11.00

L’Italia attraverso i secoli: da Vivaldi al ‘900

Gian Marco Ciampa chitarra

Orchestra Giovanile di Roma

Vincenzo Di Benedetto direttore

Vivaldi Concerto in re maggiore per chitarra e archi RV 93

Rossini Sinfonia da Il signor Bruschino

Verdi Preludio Atto III da La Traviata

Tárrega Fantasia sui temi de La Traviata (chitarra sola)

Rota The Godfather Waltz

E. Morricone Nuovo Cinema Paradiso

Castelnuovo-Tedesco Concerto in re per chitarra e orchest