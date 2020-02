IUC: Jordi Savall in concerto

Jordi Savall, uno dei più originali, raffinati, profondi e coinvolgenti interpreti della musica antica, torna martedì 18 febbraio 2020 alle 20.30 nell’Aula Magna della Sapienza per la IUC, da lui prescelta per tutti i suoi più recenti concerti romani, sempre accolti con enorme favore dal pubblico.

Personalità vivace e poliedrica, Jordi Savall oltre ad interpretare musiche rinascimentali e barocche, sia dirigendo sia suonando la viola da gamba, è noto anche per il suo acuto interesse nei confronti delle tradizioni musicali extraeuropee e per la partecipazione a film e documentari di argomento musicale. Questa volta invita a un viaggio ne “L’Europa musicale dal Rinascimento al Barocco”, eseguendo un raro repertorio di musiche strumentali spagnole, inglesi, portoghesi, italiane, tedesche e francesi.

Con lui suonano altri due grandi interpreti della musica antica, Rolf Lislevand (vihuela e chitarra) e Andrew Lawrence-King (arpa doppia), entrambi membri di Hespérion XXI, l’ensemble fondato dallo stesso Savall.

Di ognuna delle nazioni toccate in questo viaggio saranno proposti gli autori più significativi e i generi musicali più tipici, realizzando un suggestivo affresco musicale dell’Europa tra il Rinascimento e il Barocco, con particolare attenzione agli scambi musicali tra i vari paesi. Dalla Spagna le recercadas di Diego Ortiz sopra melodie popolari (la Follia, il Ruggero, la Romanesca, il Passamezzo). Dall’Inghilterra i “Musical Humours” di Tobias Hume. L’origine delle Romanesche è chiaramente indicata dal loro stesso nome, ma furono riprese in tutta l’Europa e anche nel Nuovo Mondo, per esempio dallo spagnolo Diego Ortiz e da anonimi inglesi e messicani. Dall’Italia vengono gli estratti musicali di due eventi che fecero epoca: la “Rappresentazione di Anima e di Corpo” (Roma, 1600) e “Il Ballo del Granduca” (Firenze, 1589). Dalla Germania un’Allemanda di Johann Sebastian Bach e l’Aria burlesca di Johannes Schenck, un antico collega di Savall, in quanto anch’egli era un virtuoso della viola da gamba. Dalla Francia le “Voix humaines” e le “Folies d’Espagne” di Marin Marais, il grande compositore francese dell’epoca di Luigi XIV a cui lo stesso Savall diede la voce musicale, eseguendo le sue composizioni nel film “Tutte le mattine del mondo” di Alain Corneau (1991) che rievoca la rivalità tra lo stesso Marais e Sainte-Colombe. E per finire improvvisazioni d’epoca di Francisco Correa de Arauxo sul canto religioso “Todo el mundo en general”, di anonimo sul canario, una danza originaria delle Canarie, e di Antonio Valente sopra la “Gallarda napolitana”.

——-

Biglietti: Interi da 18 euro a 27 euro, più prevendita, Giovani : under 30: 8 euro; under 18: 5 euro, INFO per il pubblico: tel. 06 3610051/52, INFO per il pubblico: tel. 06 3610051/52, www.concertiiuc.it – botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

——-

Questa la locandina:

HESPÈRION XXI

Jordi Savall

Viola da gamba soprano, Italia ca. 1500

Viola da gamba bassa di Barak Norman, Londra 1697

Rolf Lislevand

Vihuela & chitarra

Andrew Lawrence-King

Arpa doppia

L’Europa Musicale

dal Rinascimento al Barocco

***

SPAGNA

Diego Ortiz

Recercades sobre Tenores

La Spagna – Folia IV – Passamezzo antico I

Passamezzo moderno III – Ruggiero IX

Romanesca VII – Passamezzo moderno II

Gaspar Sanz

Jácaras & Canarios

(Chitarra)

***

INGHILTERRA

Tobias Hume: Musicall Humors

A Souldiers March – Good againe – Harke, harke

A Souldiers Resolution

(Viola da gamba bassa)

***

NUOVE ROMANESCHE

Diego Ortiz Recercada V (Romanesca)

Anonimo (Inghilterra) Greensleeves to a Ground (Romanesca)

Anonimo (Tixtla – Mexico) Improvvisazione sopra la Guaracha

***

ITALIA

Emilio de’ Cavalieri

Sinfonia (Rappresentatione di Anima e di Corpo, 1600)

Ballo del Gran Duca (Florentine Intermedi, 1589)

(Arpa, tiorba & chitarra)

***

GERMANIA

Johann Sebastian Bach Allemande

Johannes Schenck Aria burlesca

(Viola da gamba bassa)

***

FRANCIA

Marin Marais

Les Voix Humaines

Couplets des Folies d’Espagne

***

GROUNDS & IMPROVVISAZIONE

Francisco Correa de Arauxo Glosas sobre “Todo el mundo en general”

Anonimo Improvvisazione sopra il Canarios

Antonio Valente & Anonimo Improvvisazione sopra la Gallarda Napolitana