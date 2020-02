Kobane calling on stage

tratto da Kobane Calling di Zerocalcare ed. Bao Publishing

graphic novel theatre è un progetto di Lucca Crea

a cura di Cristina Poccardi e Nicola Zavagli

adattamento e regia Nicola Zavagli

direzione artistica Beatrice Visibelli

con Massimiliano Aceti, Luigi Biava, Fabio Cavalieri, Francesco Giordano, Carlotta Mangione,

Alessandro Marmorini, Davide Paciolla, Lorenzo Parrotto, Cristina Poccardi, Marcello Sbigoli

e i giovani attori della compagnia Teatri d’Imbarco

produzione Lucca Comics&Games/Teatri d’Imbarco in collaborazione con Bao Publishing

Un atto d’amore del teatro al mondo poetico e comicissimo di Zerocalcare, ma anche un atto di solidarietà a chi ogni giorno in Siria mette a rischio la propria vita nella terribile guerra contro l’Isis.

Kobane Calling, il capolavoro di Zerocalcare con oltre centoventimila copie vendute in Italia, debutta per la prima volta in scena, dando vita a una atipico documentario teatrale che restituisce il senso del viaggio di un gruppo di giovani volontari partiti per Kobane, la città simbolo della resistenza curda, con l’intento di portare aiuti umanitari e raccogliere testimonianze per una cronaca alternativa della situazione siriana.



Uno spettacolo che non spettacolarizza la guerra, ma racconta con spietata leggerezza lan verità brutale di un conflitto spesso dimenticato, cercando pericolosamente di mantenersi in bilico tra cronaca del nostro tempo e immaginario fumettistico.



durata: 1h 30’

biglietti:

platea e palchi centrali €12 ridotto €10

palchi laterali e loggione €10 ridotto €8

info

Ufficio Cultura

tel. 0585 641393

salagaribaldi@comune.carrara.ms.it

Teatro degli Animosi

piazza Cesare Battisti, 54033 Carrara (MS)

tel. 0585 777160

comune.carrara.ms.it

toscanaspettacolo.it

facebook.com/salagaribaldicarrara

Comune di Carrara

Ufficio Cultura

U.O. Teatro e Spettacoli

tel. 0585 641393