DI LUCA AIELLO

REGIA FRANCESCO NICOLAI

Con Lisa Recchia, Angelo Sorino e Ilaria Sepicacchi | Aiuto Regia Carola Sisto | Scene e Costumi Angela Di Donna, Mariagrazia Iovine e Giorgia Rauccio | Assistenti Scene e Costumi Lara Cannito E Joyce Giordano

—–

L’Attesa è il sesto spettacolo della stagione teatrale 2019-2020 del Nuovo Teatro San Paolo, che porta il titolo programmatico di Belli Lunghi. Dopo quattro stagioni della Rassegna Belli Corti, selezione di corti teatrali, che ha riscosso un enorme successo di pubblico e partecipazione da parte di nuovi autori emergenti, il Nuovo Teatro San Paolo ha aperto le porte a testi teatrali di durata tradizionale, ma non tradizionali nel contenuto.

Sono stati letti e apprezzati oltre 400 testi da un gruppo di professionisti con esperienza pluridecennale in ambito teatrale, e sono stati selezionati 8 lavori, che saranno portati in scena dai migliori registi del Nuovo Teatro San Paolo.

Belli Lunghi sono testi drammatici, ironici, grotteschi, e ciascuno nel proprio registro offre uno spaccato della realtà contemporanea diretto e immediato, in cui il pubblico si riconoscerà senza compiacimenti e velleità intellettuali.

Scrive Luca Aiello, autore de L’Attesa: “Cerco sempre di competere anzitutto con me stesso, cerco cioè di migliorarmi, di imparare cose nuove. a volte tuttavia è bello anche sentirsi dire, da chi ti guarda con occhi attenti e competenti, che ciò che hai fatto, o scritto, o pensato, è significativo e può esserlo anche per un pubblico con cui ‘condividerti’. in questa constatazione sta tutta la mia soddisfazione di aver vinto il concorso belli lunghi“

———

Sinossi:

Marco e Anna, intenti a traslocare, sono due quarantacinquenni che vivono una crisi di coppia. Sono in attesa della loro figlia, che teneramente chiamano “la Piccola”. La loro quotidianità procede all’insegna di un delicato equilibrio, finché non viene messa in dubbio la reale esistenza della loro figlia. A partire da questo “incidente”, i due “genitori” dovranno mettersi in discussione e fare delle scelte che tengano conto della loro condizione di “attesa”. “Come il passaggio dalla giovinezza all’età adulta nella vita di un individuo è spesso problematico, anche il passaggio alla genitorialità comporta una profonda “riscrittura del sé”. Rimandare questa sfida è quasi sempre necessario per contingenze materiali, ma alcune volte il difficile è fare i conti con se stessi…“, spiega l’autore.

———

Venerdì 6 Marzo | 20:30

Sabato 7 Marzo | 20:30

Domenica 8 Marzo | 18:00

———

Note di regia: Una donna e un uomo formano una coppia che non sembra appartenere allo stesso luogo e allo stesso tempo, si parlano e non si ascoltano, condividono le angosce, rincorrono gioie inesplose e sogni passati. Un uomo ancorato al passato e una donna in preda al presente, non guardano al futuro e mentre l’una aspetta l’altro…. (Francesco Nicolai)

Scheda autore: Luca Aiello nasce il 7 luglio del 1974 a Siracusa dove vive fino al 1996, quando si trasferisce a Bologna. In seguito si laurea con lode in drammaturgia al DAMS, si perfeziona col professor Luigi Gozzi, (compianto direttore artistico del Teatro delle Moline di Bologna), e segue importanti laboratori di drammaturgia (Teatro Testoni con Valeria Frabetti, Teatro di Pisa con José Sanchis Sinisterra). Dal 2001 lavora come insegnante nella scuola pubblica, dapprima a Bologna e poi in provincia di Ferrara. Nei primi anni duemila collabora come coautore alla stesura di testi andati in scena a Bologna e Castel San Pietro Terme e fa da assistente volontario alla drammaturgia di alcuni corsi teatrali tenuti da Cristiano Falaschi all’Arena del Sole di Bologna. Nel 2018 il suo testo ‘L’attesa’ vince il Premio per la migliore scrittura drammaturgica al concorso “La riviera dei monologhi”. A gennaio 2019, diviene socio del CeNDIC, (Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea).

Pagina Web dello spettacolo

https://www.nuovoteatrosanpaolo.it/11-spettacoli/stagione-in-corso/83-l-attesa

Mauro Corso – Nuovo Teatro San Paolo

www.nuovoteatrosanpaolo.it

Tel.: 0655340226 e 3711793181

Viale di San Paolo 12, 00146 Roma.