Le mirabolanti avventure di Alice

Libero adattamento da “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll

Adattamento di Stefano Romani

Compagnia Teatro Pantegano

“E’ un piovoso pomeriggio autunnale e Alice è tutta sola ad annoiarsi nella sua cameretta. Dovrebbe fare i compiti, ma proprio non ne ha voglia.

Come è grigia e monotona la vita quando piove… Ci vorrebbe un’avventura, qualcosa di straordinario…

Detto fatto: dalla porta della sua camera si affaccia un bizzarro coniglio parlante che in men che non si dica si tramuta in scarafaggio e trascina Alice in un mondo colorato fatto di personaggi bislacchi, Regine tagliatrici di teste, balli e canzoni sgangherate e fantastici duelli a colpi di torte in faccia. Tante risate e una considerazione: nella vita un pizzico di follia non guasta mai…”

Se improvvisamente una persona dimenticasse tutte le parole del mondo, come farebbe a farsi capire?

Infatti nel mondo infantile, nella realtà adolescenziale e per tutto il percorso di crescita delle persone le parole sono importanti, eppure a volte dimentichiamo quelle giuste. L’insicurezza e la solitudine spesso ci rendono vulnerabili ed improvvisamente ci ritroviamo senza parole per esprimerci: ecco allora che Alice, in solitaria, in una giornata di pioggia qualunque, trova dei piccoli amici strampalati che la aiuteranno a trovare quella sicurezza ormai perduta che le permetterà addirittura di affrontare una terribile Regina. Il coraggio del cuore, che ognuno di noi serba dentro di sé, come unico mezzo per essere se stessi, vivere in armonia con gli altri e soprattutto… uno luogo sicuro per serbare le parole: le parole del cuore, appunto, che non ci tradiscono mai.

Quindi i bimbi saranno catapultati in un modo magico, assurdo, buffo e strampalato, in cui dopo il 5… viene il 7 e dove in una stanza da bagno in realtà vive una Duchessa che cucina tute da ginnastica…, il tutto arricchito da un gran finale con i bambini stessi che comporranno l’esercito di Alice, eroina indiscussa e coraggiosa. Fino alla fine.

CAST

Compagnia Teatrale Teatro Pantegano

Con Francesca Baragli, Valentina Baragli, Vania Lai e Erika Manni

