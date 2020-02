“Le verità di Bakersfield” al Teatro del Grillo

Senza soluzione di continuità è già pronto il nuovo appuntamento del Teatro del Grillo di Soverato con “Le verità di Bakersfield” di Stephen Sachs con una spumeggiante Marina Massironi assieme al bravo Roberto Citran per la regia di Veronica Cruciani. Un altro bell’appuntamento da non perdere nell’ambito della stagione teatrale del suggestivo teatro di cui è direttore artistico Claudio Rombolà e che si terrà la prossima domenica 1 marzo in due spettacoli nei consueti orari, rispettivamente, delle 17 e delle 20,45. Un dramma comico che è incentrato su due destini, due vicende umane lontanissime che s’incontrano nello scenario di un’America sempre percorsa da forti divari sociali. Maude, una cinquantenne disoccupata appare come una donna ormai vinta dall’esistenza, ma nell’evidente disordine della sua caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto d’arte di livello mondiale, volato da New York a Bakersfield, è quello di fare l’expertise dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita alla sua interlocutrice. Il dialogo, che si svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, marca molto le differenze tra i due, ma nel prosieguo dell’incontro succede che Maude si riveli assai meno sprovveduta di quanto appare e la posizione di Lionel appaia via via sempre più fragile in una sorta di ribaltamento di ruoli che conduce all’epilogo… Ispirato da eventi veri, questo spettacolo – a tratti esilarante – crea domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche.