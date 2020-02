Carnaval – Festa di martedì grasso

Martedì grasso, tutti in maschera! Bambini, mamme, papà, zii, nonni e affini sono invitati a fare festa con il Corto Circuito: l’appuntamento è per martedì 25 febbraio dalle 14 nel cortile del Cristallo e nella piazzetta antistante il Teatro. Torna per l’edizione 2020 il Carnaval: un pomeriggio di giochi di strada, acrobazie, trucchi, salti, scorpacciate di krapfen e ottimi dolcetti, risate e divertimento per bambini dai 3 anni in su. In caso di pioggia la festa si sposterà nella sala del Centro Giovani Corto Circuito, in via Dalmazia 30 a Bolzano.

Ci saranno momenti di spettacolo con l’Associazione Slam, attività di giocoleria per i bambini, una postazione di truccabimbi, un gonfiabile, diverse postazioni con giochi di strada ed attività varie suddivise in tappe, completate le quali, i bambini potranno ricevere un piccolo omaggio a tema messo a disposizione dal Centro Commerciale Twenty.

I bimbi più piccoli, dai 3 ai 5 anni saranno invitati ad assistere ad un piccolo spettacolo di 20 minuti ca, pensato ad hoc per loro da Nino Di Cugno, all’interno del Centro Giovani (con 4 repliche, una ogni 30 minuti, dalle 15 alle 16.30). Nella piazzetta antistante il Teatro verrà ospitato il “food-truck” Soul Kitchen che gestirà, insieme al Caffè del Teatro, la parte gastronomica della festa, con un menù davvero invitante e “carnevalesco”: krapfen caldi, crostoli con la nutella, frittelle di mele con salsa vaniglia, ed ancora, olive all’ascolana, bombette di Alberobello e tanti stuzzicanti panini.

Il Carnaval è realizzato grazie al sostegno del Comune di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano.

In caso di maltempo l’iniziativa si terrà, in forma ridotta, all’interno degli spazi del Centro Giovani Corto Circuito.