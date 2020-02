Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 23 febbraio al 1° marzo

Maschere, danze, canti e musiche per la Tarantella del Carnevale in Auditorium domenica 23 con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana: alla parata negli spazi esterni alle 17, seguirà il concerto in Sala Sinopoli alle 18, per un’esperienza di festa originale, ipnotica e travolgente e autenticamente popolare. Ancora in occasione del Carnevale, la Fondazione Musica per Roma offrirà una visita guidata gratuita ai bambini mascherati e ai loro genitori domenica 23 e martedì 25. Per la musica internazionale in arrivo Tini, che con il suo Quiero Volver Tour sull’onda del successo dei suoi singoli 22, Sad Song, Oye e la smash hit Fresa. Grandi appuntamenti con il jazz con Danilo Rea, che torna in piano solo, e con Michele Rabbia, Gianluca Petrella e Eivind AArset che presenteranno Lost River, il loro primo album in trio. Ritorno In Jazz anche per Nino Buonocore che giovedì 27 febbraio ripercorrerà in un concerto esclusivo la sua carriera con una band d’eccezione, traducendo in chiave jazz brani quali Scrivimi, Rosanna, Tra le cose che ho e Sabato domenica lunedì. Doppio appuntamento questa settimana per Retape e Retape Off, la rassegna della Fondazione Musica per Roma che presenta le migliori espressioni della scena musicale romana di oggi. Sul palco del Teatro Studio in arrivo la rock band Life in the woods e il cantautore Galeffi mentre al Na Cosetta per Retape off il 29 febbraio si esibiranno i Caltiki, la band che suona garage rock, surf e beat psichedelico. Ancora grande musica con i Virtuosi del dal Pianeta Talento che in un omaggio a Frank Zappa offriranno una carrellata a tutto campo della sua musica, e con David August, autore di musica elettronica che attinge al subconscio per creare uno show eclettico e astratto, che combina musica classica e l’elettronica moderna. Proseguono con successo le repliche di Giorni Felici di Samuel Beckett, lo spettacolo portato in scena da Nicoletta Braschi che domenica 23 vedrà la sua ultima data in Auditorium. Nuovo appuntamento infine per i Dialoghi Matematici che questa settimana approfondiranno la figura di Cathy O’Neil, matematica che denuncia i rischi ai quali le ADM, le armi di distruzione matematica, ci espongono quotidianamente, perpetuando iniquità e ingiustizia sociale.

Alla Casa del Jazz in arrivo il Norma Ensemble ensemble vivo e multimediale dalle composizioni originali, all’insegna di un jazz contemporaneo di matrice europea e Luca Chiaraluce che proporrà un concerto multimediale nel quale, solo in scena, suonerà vari strumenti accompagnato da proiezioni musicali di sé stesso. Venerdì 28 febbraio una grande serata sarà dedicata a celebrare, attraverso racconti, aneddoti, video, foto e musica dal vivo la variopinta carriera di Antonello Salis, uno dei più grandi talenti musicali che il nostro Paese abbia saputo esprimere negli ultimi 70 anni, nel giorno del suo compleanno. Insieme al grande fisarmonicista, pianista e compositore gli amici Marco Molendini, Luigi Onori, Claudio Fusacchia, Pino Saulo, Tommaso Vittorini, Guido Bellachioma e tanti altri.

———-



FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

APPUNTAMENTI 23 FEBBRAIO – 1 MARZO

AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Domenica 23 febbraio ore 11

Lezioni di Storia

Carlotta Sorba

Il Teatro alla Scala

Biglietto 14 euro

Domenica 23 febbraio ore 11

Dialoghi matematici

Cathy O’ Neal

L’arma di distruzione matematica

Sala Petrassi

Biglietto 10 euro

Domenica 23 febbraio

La Tarantella del Carnevale

Maschere,danze, canti, musiche e strumenti della tradizione del Carnevale

IV edizione

Un progetto originale di Ambrogio Sparagna

Ore 17 Parata – spazi esterni Auditorium

Ore 18 concerto – Sala Sinopoli

Biglietto 15 euro

*sabato 22 febbraio alle ore 13.30 Ambrogio Sparagna e l’OPI-Orchestra Popolare Italiana saranno protagonisti di una parata di Carnevale al Villaggio 6Nazioni di Rugby (ingresso libero).

Fino a domenica 23 febbraio

Tutti i giorni alle ore 21

Domenica 23 febbraio ore 18

Nicoletta Braschi e Francesco Paglino

Giorni Felici

di Samuel Beckett

Teatro Studio Borgna

Biglietto 15 euro

Domenica 23 febbraio ore 21

Lezioni di rock

Help!

Sala Petrassi

Biglietto 10 euro

Domenica 23 febbraio ore 21

Tini

Quiero volver tour

Sala Santa Cecilia

Biglietto da 30 a 40 euro + d.p.

Mercoledì 26 febbraio ore 21

Dark side of the mandolin

Concerto tributo ai Pink Floyd

Teatro Studio Borgna

Biglietto 22 euro

Giovedì 27 febbraio ore 21

Danilo Rea

Piano solo

Improvvisazioni

Sala Petrassi

Biglietto da 15 a 20 euro

Giovedì 27 febbraio ore 21

Nino Buonocore

In Jazz

Teatro Studio Borgna

Biglietto 18 euro

Venerdì 28 febbraio ore 21

Suoni dall’America Latina

Sala Petrassi

Biglietti da 22 a 27 euro

Venerdì 28 febbraio ore 21

Retape

Life in the woods/Galeffi

Teatro Studio Borgna

Biglietto 8 euro

*Sabato 29 febbraio ore 21.30

Retape off

Caltiki

‘Na Cosetta

Via Ettore Giovenale 54

info@nacosetta.com

Sabato 29 febbraio ore 21

The Frank Zappa Leap – Day

I virtuosi dal pianeta talento eseguono Frank Zappa

Sala Petrassi

Biglietti da 15 a 20 euro

Sabato 29 febbraio ore 21

Michele Rabbia, Gianluca Petrella, Eivind AArset

Lost River

Teatro Studio Borgna

Biglietto 15 euro

Domenica 1 marzo ore 21

David August

D’angelo

Sala Petrassi

Biglietto da 18 a 25 euro

Domenica 1 marzo ore 21

Lucio Corsi

Cosa faremo da grandi?

Teatro Studio Borgna

Biglietto 15 euro

———-

MOSTRE

Wall eyes. Looking at Italy and Africa

Dal 10 al 29 gennaio 2020

AuditoriumArte

Ingresso libero

Prorogata fino al 1 marzo

———-

VISITE GUIDATE AUDITORIUM

In occasione del Carnevale

Visita guidata gratuita per bambini mascherati e genitori

Domenica 23 febbraio ore 11.30 – 14.00 -15.30

Martedì 25 febbraio ore 14.30 – 16.30

Per la prenotazione (consigliata ma non obbligatoria) scrivere a visiteguidate@musicaperroma.it

———-

CASA DEL JAZZ

Domenica 23 febbraio ore 11

Jazz Campus

Il Jazz in Sudafrica

Dollar Brand e i Blue Notes: la diaspora

A cura di Luigi Onori

Biglietto 8 euro

Lunedì 24 febbraio ore 10

Festival Percorsi Jazz

XIII edizione

Masterclass di Alvin Curran

Biglietto 15 euro

Ingresso gratuito per gli allievi del Conservatorio Santa Cecilia con prenotazione obbligatoria

a educational@musicaperroma.it

Martedì 25 febbraio ore 18

Jazz Campus

Musica d’insieme

A cura di Fabio Zeppetella

Ingresso libero

Mercoledì 26 febbraio ore 18

Jazz Campus

I segreti della Big Band

Prove aperte della Big Band del Conservatorio di Santa Cecilia

A cura di Alfredo Santoloci

Ingresso libero

Giovedì 27 febbraio ore 9

Jazz Campus

Storia del Jazz

Lezioni a cura di Alessio Sebastio

Ingresso libero fino esaurimento posti

Venerdì 28 febbraio ore 21

Jazz Campus

Buon compleanno Antonello!

Biglietto 8 euro

Sabato 29 febbraio ore 15

Jazz Istruzioni per l’uso

con Massimo Nunzi

Biglietto 8 euro

Sabato 29 febbraio ore 21

Marcello Allulli

Norma Ensemble

Biglietto 10 euro

Domenica 1 marzo ore 21

Luca Chiaraluce

Timeline

Biglietto 10 euro