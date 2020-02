Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 9 al 16 febbraio

Dal 12 al 23 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Nicoletta Braschi sarà Winnie, donna assoluta e minimale di Giorni felici di Samuel Beckett per la regia di Andrea Renzi. Con lei sul palco Francesco Paglino. Un’intensa prova per l’attrice in scena nel ruolo della protagonista di questa pièce in cui il movimento scompare quasi del tutto per lasciare spazio a un fiume di parole.

Domenica 9 febbraio, mentre nella Sala Sinopoli Luigi Mascilli Migliorini, per il ciclo Lezioni di Storia, svelerà al pubblico il significato storico e politico di Versailles, l’ascesa e il declino di uno dei luoghi simbolo del potere, nella Sala Petrassi Marco Andreatta e Paola Gario, per i Dialoghi Matematici, approfondiranno la figura di Emma Castelnuovo, matematica, donna, ebrea vittima delle leggi razziali che ha lasciato una traccia indelebile nella didattica della materia. A completare il ricco programma divulgativo della Fondazione Musica per Roma, domenica 16 febbraio ripartiranno le Lezioni di arte che quest’anno saranno dedicate a Raffaello, artista, pittore e architetto tra i più celebri del Rinascimento e dell’arte mondiale.

Dopo un lungo tour in giro per l’Italia, Il Muro del Canto arriva in Auditorium per una serata impedibile in compagnia di un’altra colonna portante del panorama musicale romano, i Colle der Fomento. Domenica 16 febbraio le due formazioni saranno insieme sul palco della Sala Santa Cecilia per raccontare la Capitale con Brutti Sporchi e Cattivi.

E la scena musicale romana sarà protagonista anche del secondo appuntamento di Retape Off, la costola della rassegna di concerti Retape che esce dagli spazi dell’Auditorium per portare le novità musicali nei live club romani. Appuntamento giovedì 13 febbraio al Monk con Mai Stato Altrove che presenterà il suo secondo album Ragazzi stupendi.

Sempre in programma questa settimana, Vokalfest, il festival della voce che dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna all’Auditorium domenica 9 febbraio per raccontare le molteplici possibilità della voce tra canti alpini, gospel, beatbox, pop. E ancora il 10 febbraio l’omaggio della Big Fat Band Orchestra diretta da Massimo Pirone a Glenn Miller, musicista e compositore tra i più celebri della Swing Era.

Alla Casa del Jazz i consueti appuntamenti di Jazz Campus, Musica d’insieme, i Segreti della Big Band e Storia del Jazz, si arricchiscono di una nuova iniziativa: il Jazz in Sudafrica. Quattro incontri a cura di Luigi Onori per approfondire il jazz che ha unito lezione americana e tradizioni africane contro il razzismo e l’apartheid. Il primo appuntamento domenica 9 febbraio sarà dedicato al pianista e compositore Chris McGregor, figura di spicco della scena jazz in Sudafrica, in grado di unire culture sonore provenienti da Europa, Africa e Stati Uniti. Tra i concerti, per il ciclo Giovani Leoni, Simone Quatrana e Francesco Orio (venerdì 14), il Dora Sisti Quintet (15 febbraio) e per il ciclo Jazz is not dead, Alexander Hawkins e Marco Colonna duo (16 febbraio).

———-

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

APPUNTAMENTI DAL 9 AL 16 FEBBRAIO 2020

AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Domenica 9 febbraio ore 11

Lezioni di Storia

Luigi Mascilli Migliorini

Versailles

Sala Sinopoli

Biglietto 14 euro

Domenica 9 febbraio ore 11

Dialoghi matematici

Emma Castelnuovo

La rivoluzione nell’insegnamento

Sala Petrassi

Biglietto 10 euro

Domenica 9 febbraio ore 17

Vokalfest 2020

Il festival della voce

Sala Petrassi

Biglietto 15 euro

Lunedì 10 febbraio ore 21

Glenn Miller Memorial concert

con la Big Fat Band Orchestra diretta da Massimo Pirone

Teatro Studio Borgna

Biglietto 15 euro

Da mercoledì 12 a domenica 23 febbraio

Tutti i giorni alle ore 21

Domenica 16 e 23 febbraio ore 18

Nicoletta Braschi e Francesco Paglino

Giorni Felici di Samuel Beckett

Teatro Studio Borgna

Biglietto 15 euro

Giovedì 13 febbraio

Retape Off

Mai stato altrove

Monk, Via Giuseppe Mirri, 35 Roma, ore 22

Biglietti 8 euro

Domenica 16 febbraio ore 18

Lezioni di arte

Barbara Jatta

Raffaello e i Musei Vaticani

Sala Sinopoli

Biglietto 10 euro

Domenica 16 febbraio ore 20.30

Colle der Fomento e il Muro del Canto

Brutti sporchi e cattivi

Sala Santa Cecilia

Biglietto 20 euro + d.p.

———-

MOSTRE AUDITORIUM

Fino al 1 marzo

Wall eyes. Looking at Italy and Africa

AuditoriumArte

Ingresso libero

Sound Corner / 54

Elena Biserna

presenta

Anna Raimondo

Mediterraneo, 2014

5’52”

Ingresso libero

——-

CASA DEL JAZZ

Domenica 9 febbraio ore 11

Jazz Campus

Il jazz in Sudafrica

Chris McGregor

Incontro a cura di Luigi Onori

Biglietto 8 euro

Martedì 11 febbraio ore 18

Jazz Campus

Musica d’insieme

A cura di Fabio Zeppetella

Ingresso libero

Mercoledì 12 febbraio ore 18

Jazz Campus

I segreti della Big Band

Prove aperte della Big Band del Conservatorio di Santa Cecilia

A cura di Alfredo Santoloci

Ingresso libero

Giovedì 13 febbraio ore 9

Jazz Campus

Storia del Jazz

A cura di Alessio Sebastio

Ingresso libero

Venerdì 14 febbraio ore 21

Giovani Leoni

Simone Quatrana

Francesco Orio Trio

Nuova Generazione Jazz 2020

Sala Concerti

Biglietto 10 euro

Sabato 15 febbraio ore 21

Giovani Leoni

Dora Sisti Quintet

The Rime Of The Ancient Mariner

Sala Concerti

Biglietto 10 euro

Domenica 16 febbraio ore 21

Jazz Is Not Dead

Alexander Hawkins

Marco Colonna Duo

Sala Concerti

Biglietto 10 euro