produzione Kanterstrasse Teatro

spettacolo, testo, canzoni e voci varie di Luca Avagliano

luci Marco Santambrogio | scena Eva Sgrò

confronto in amicizia sul testo Astutillo Smeriglia

la canzone “Filumè” è stata musicata da Michele Maione

Al Teatro di Rifredi venerdì 28 e sabato 29 febbraio alle ore 21 andrà in scena “Niente Panico* – *vaneggiamenti di un patafisico involontario”, un monologo brioso e divertente scritto e interpretato da Luca Avagliano. Il testo è caratterizzato da una scrittura originale, intima, folle e al contempo tenera e umanissima, nata sotto il segno di un logico nonsenso e involontariamente della patafisica… la scienza delle soluzioni immaginarie.

Luca Avagliano si presenta al pubblico in pigiama e ciabatte, nell’intento di arpeggiare una piccola chitarra in totale discordanza con il tecnico musicale. Nella mente le parole di Mirella: “Facciamola finita, ammettiamolo, non abbiamo più un futuro!”, frase che lo ha fatto piombare nella consapevolezza di vivere in un presente apparentemente senza ormai futuro, dove è facile sentirsi quantomeno smarriti, spauriti, lasciarsi andare all’inerzia e ritenere ormai inutile investire in qualcosa soprattutto se ad affrontarlo si è da soli, senza più Mirella. Da qui il panico, la sindrome da abbandono, la paura del futuro, il demonio, uno gnomo gigante al fianco del suo fanciullo interiore. In un’ora circa Luca Avagliano mette in scena una quantità strabiliante di personaggi in un incontenibile flusso di INcoscienza, che spazierà dalla poesia al catechismo, dalla scienza alla saggezza popolare, dalla psicanalisi all’equitazione, dall’amore a… gli alieni, forse unica via d’uscita e di salvezza, anche se, restando fermo immobile in attesa di un raggio traente, è facile farsi prendere dal panico, magari basterebbe correre per non farsi prendere e, uscendo, ci si potrebbe anche accorgere di non essere così soli nell’universo.

Luca Avagliano dopo un variopinto percorso formativo (prima con Barbara Nativi al Teatro della Limonaia, poi presso l’Accademia Nazionale Silvio D’Amico, inciampando poi nella Commedia dell’Arte, nei Matches di Improvvisazione Teatrale, in maestri speciali quali Anna Marchesini e Paolo Rossi) inizia a frequentare da professionista Teatro, Cinema, Televisione, Radio. Potreste averlo visto recentemente in giro per Firenze, in tram o in centro, animare, o turbare forse, l’estate fiorentina con “Walking Thérapie” spettacolo cult di Pupi e Fresedde. Nel 2005 è tra i fondatori della compagnia teatrale KanterStrasse.

https://youtu.be/DebJzGc8Dxo

PER INFORMAZIONI

055/422.03.61 – www.toscanateatro.it

PREZZI

Ingresso intero € 16,00 – ridotto € 14,00

PREVENDITA

Teatro di Rifredi dal lunedì al sabato (ore 16:00 – 19:00) | biglietteria@toscanateatro.it

Circuiti BoxOfficeToscana e Ticketone | Online www.boxofficetoscana.it – www.ticketone.it

Teatro di Rifredi

via Vittorio Emanuele II, 303 – 50134 Firenze

tel. 055/422.03.61