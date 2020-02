Officina Pasolini (Roma): febbraio chiude con teatro ragazzi e musica

Ultimi due appuntamenti nella programmazione di febbraio all’HUB culturale di Officina Pasolini Regione Lazio, il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi.

Martedì 25 alle 21.00 la vicenda di Il giocatore, romanzo del 1867 tra i più autobiografici di Dostoevskij, andrà in scena nell’adattamento e regia di Gigi Palla, autore di grandi successi per il teatro ragazzi, anche interprete sulla scena insieme a Gabriella Praticò. Uno spettacolo pensato appunto per un pubblico più giovane, un adattamento che si sofferma su quelle che sembrano essere le due sole passioni del protagonista, Aleksej: il gioco e le donne. Un testo esemplare scelto per indagare il potere seduttivo del gioco e poter condividere l’allarme lanciato dalle ultime ricerche in tema di ludopatia giovanile, non molto distanti da altri temi più celebrati come il bullismo, l’intercultura, le tossicodipendenze e così via.

Mercoledì 26 alle 21.00 Giovanni Truppi, uno degli esponenti più importanti della scena musicale indipendente italiana, si racconta in una serata dal titolo Un poeta in canottiera, condotta dal giornalista Felice Liperi insieme a Tosca. Con l’intermezzo di alcuni brani, eseguiti in versione unplugged, il cantautore napoletano ripercorre le tappe principali della sua carriera, presentando i suoi ultimi progetti: 5, l’Ep figlio dell’ultimo album Poesia e civiltà, e Cinque, libro a fumetti che ne accompagna l’uscita dal 30 gennaio. Polistrumentista e cantante, Giovanni Truppi ha raccolto negli anni molti apprezzamenti di stima e ammirazione per la sua attitudine alla scrittura e alla composizione. Lo spessore e gli argomenti di alcuni suoi testi da una parte rievocano i grandi del cantautorato italiano degli anni ‘70, ma al contempo percorrono strade del tutto inedite.

PROGRAMMA

25 febbraio ore 21.00

Il giocatore

di Fëdor Dostoevskij

adattamento e regia Gigi Palla

con Gigi Palla e Gabriella Praticò

26 febbraio ore 21.00

Un poeta in canottiera

Incontro con Giovanni Truppi

conducono Tosca e Felice Liperi

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

È possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di Officina Pasolini lasciando nome, cognome e numero di posti desiderati.

È possibile inoltre riservare i posti inviando un’email a info@officinapasolini.it o telefonando al numero 06/49708835 in orari di ufficio (10-13/14-18)

I posti saranno riservati soltanto fino a dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo.



Teatro Eduardo De Filippo – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)

