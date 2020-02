ORT (Orchestra della Toscana): ecco gli appuntamenti di marzo

Un mese di musica che impegna l'Orchestra con 2 appuntamenti in cartellone e alcuni extra con i Gruppi da Camera in Regione. E poi una mini tournée in Germania e una tappa a Como

Un mese di musica che impegna l’Orchestra con due appuntamenti in cartellone e alcuni extra con i Gruppi da Camera in Regione. E poi una mini tournée in Germania e una tappa a Como.

Continuano i concerti della Stagione dell’ORT. Al Verdi di Firenze mercoledì 18 marzo (ore 21.00) salirà sul palco Richard Galliano, grande virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, nonché compositore, in grado di spaziare dalla classica al jazz. Nel suo originale stile francese, definito New Musette, suona con l’ORT musiche di J.S. Bach, Piazzolla e alcune pagine del suo stesso repertorio autoriale. In replica a Piombino (19 marzo), Empoli (20 marzo) e Figline Valdarno (21 marzo).

La settimana successiva, giovedì 26 marzo, sarà invece la volta di due donne: Dalia Stasevska, direttore ospite principale della BBC Symphony Orchestra, e Francesca Dego, strumentista cresciuta sotto la guida di Salvatore Accardo. Quest’ultima sarà solista nel Concerto per violino e orchestra op.47 di Sibelius, baluardo del primo Novecento, mentre per il direttore ucraino-finlandese sono in programma anche la Musica funebre per archi di Lutoslawsky e la Quinta Sinfonia di Beethoven. In programma anche Livorno (27 marzo) e a Pistoia (28 marzo).

L’ORT non si ferma e continua il tour con i Gruppi da Camera. Questo mese è protagonista il Quintetto d’archi che domenica 1 marzo (ore 11.00) chiude la rassegna dei Concerti Aperitivo (con un esaurito già da tempo) nella Sala della Musica dell’Hotel Relais Santa Croce di Firenze. Lo stesso ensemble fa poi tappa il 17 marzo al Teatro dei Servi di Massa (ore 21.00). Il focus di entrambi i concerti è incentrato su due grandi compositori, messi a confronto su una specifica formazione, come si può intuire dal titolo del programma “MOZART E BRAHMS: i Grandi Quintetti”.

Ma all’Orchestra non basta la sua Toscana e così supera i confini regionali e italiani, con direzione Germania in una mini tournée di due concerti a Mannheim domenica 8 marzo e a Essen lunedì 9. A capo della formazione il direttore principale Daniele Rustioni, guida i professori e Pietro De Maria al pianoforte portando un po’ di italianità con le musiche di Belini, Verdi e Rota, eccezion fatta per il Primo Concerto di Chopin eseguito dal pianista pratese.

Dopo il rientro in Italia, giusto qualche giorno e di nuovo in giro, questa volta a Como. Al Teatro Sociale venerdì 13 marzo (ore 20.30), l’ORT è ospite del Cartellone di Musica con le Ali. Diretta da Martin Sieghart, professionista di fama mondiale, l’Orchestra suonerà il Triplo Concerto di Beethoven, pagina raramente eseguita, e la Sinfonia n.4 op.90 di Mendelssohn, la cosiddetta Italiana. Sul palco anche Gloria Campaner al pianoforte, Gennaro Cardaropoli al violino e Lara Biancalana al violoncello.

RIEPILOGO CRONOLOGICO:

– domenica 1 MARZO | Firenze, Relais Santa Croce – Sala della Musica ore 11.00

I Concerti aperitivo

MOZART E BRAHMS: i Grandi Quintetti

Quintetto d’archi dell’ORT / musiche di Mozart, Brahms

BIGLIETTI ESAURITI

– domenica 8 MARZO | Mannheim, Konzetsaal Rosengarten

– lunedì 9 MARZO | Essen, Philharmonie

#Tournée Germania

Daniele Rustioni direttore / Pietro De Maria pianoforte

BELLINI Norma, ouverture

CHOPIN Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11

VERDI I vespri sicialini, ouverture

ROTA Il gattopardo, suite

Biglietti > Mannheim: info tel. (+49) 0800 6336626 | Essen: info tel. (+49) 0201 8122200

– venerdì 13 MARZO | Como, Teatro Sociale ore 20.30

Musica con le ali

Martin Sieghart direttore

Gloria Campaner pianoforte | Gennaro Cardaropoli violino | Lara Biancalana violoncello

BEETHOVEN Triplo Concerto per violino, violoncello e pianoforte op.56

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90

Biglietti: info tel. Ass. Culturale “Musica con le ali” 031 270170

– martedì 17 MARZO | Massa, Teatro dei Servi ore 21.00

I Gruppi da Camera

MOZART E BRAHMS: i Grandi Quintetti

Quintetto d’archi dell’ORT / musiche di Mozart, Brahms

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo

Biglietti > Massa: info tel. 0585 811973

– mercoledì 18 MARZO | Firenze, Teatro Verdi ore 21.00

– giovedì 19 MARZO | Piombino, Teatro Metropolitan ore 21.00

– venerdì 20 MARZO | Empoli, Teatro Shalom ore 21.00

– sabato 21 MARZO | Figline Valdarno, Teatro Garibaldi ore 21.00

Stagione Concertistica

Richard Galliano fisarmonica, mellow tone e concertatore

GALLIANO Habanerando; PIAZZOLLA Otoño Porteño; Primavera Orteña; J.S.BACH Concerto per violino in la minore BWV 1041; GALLIANO Aria; La Valse à Margaux; Petite Suite Française; Barbara (Jade 2° mov); Opale Concerto, Oblivion; Tango pour Claude (omaggio a Claude Nougaro)

Biglietti Firenze: da 11,00 a 16,00 euro (+ prevendita) in vendita presso la Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 21.23.20 orario 10/13 e 16/19) e presso tutti i punti del Circuito Regionale Box Office. Online www.teatroverdifirenze.it | Piombino: info tel. 0565 30385 | Empoli: Centro Ferruccio Busoni – info tel. 0571 711122 | Figline Valdarno: info tel. 055 952433

– giovedì 26 MARZO | Firenze, Teatro Verdi ore 21.00

– venerdì 27 MARZO | Livorno, Teatro Goldoni ore 21.00

– sabato 28 MARZO | Pistoia, Teatro Manzoni ore 21.00

Stagione Concertistica

Dalia Stasevska direttore / Francesca Dego violino

LUTOSLAWSKY Musica funebre per archi

BEETHOVEN Sinfonia n.5 op.67

SIBELIUS Concerto per violino e orchestra op.47

Biglietti: Firenze: da 11,00 a 16,00 euro (+ prevendita) in vendita presso la Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 21.23.20 orario 10/13 e 16/19) e presso tutti i punti del Circuito Regionale Box Office. Online www.teatroverdifirenze.it | Livorno: info tel. 0586 204290 | Pistoia: info tel. 0573 991609 – 27112