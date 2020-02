di Adriana Libretti

con Adriana Libretti e Valerio Bongiorno

musica dal vivo Guido Baldoni

——

Un reading che nasce dalla fusione di brani tratti da Parole presenti e da Per quattro regni (almeno), libri scritti da Adriana Libretti, anche in scena con Valerio Bongiorno, e pubblicati da Le Mezzelane Casa Editrice.

I due attori daranno voce a una dozzina di parole, attraverso la lettura di brevi prose e poesie, accompagnati dalle note della fisarmonica.

Filo conduttore sarà la memoria, priva di qualsiasi coloritura nostalgica. Parola dopo parola, senza orpelli, si dipingerà il racconto di una vita, nella quale, almeno in parte, potrà riconoscersi chi è stato ragazzo nella seconda metà degli anni Settanta.

“Parole presenti, pulsanti, capaci di suscitare emozioni, immagini e ricordi. Il mio amore per le parole dev’essere nato frequentando la Scuola all’aperto Casa del Sole di via Giacosa, qui a Milano, forse più nota come Trotter, dove i maestri insegnavano da subito a scrivere ogni vocabolo per intero, senza passare attraverso esercizi ortografici e asticelle, come si usava un tempo. Queste parole amiche sanno di argilla; hanno corpo, spessore, odore. Fuoriescono come oggetti di scena da un baule teatrale. Sono piccole isole misteriose, da esplorare al presente allertando i sensi, in un recital a due voci che si compone di poesie e prose.“ (Adriana Libretti)

Adriana Libretti

——

Adriana Libretti nasce a Milano, città in cui vive e lavora. Laureata in filosofia, studia mimo e teatro con il Metodo Lecoq. Affianca l’attività di attrice, doppiatrice e dialoghista a quella di scrittrice.

Nel 2002 consegue il Master in drammaturgia presso la Scuola Nazionale di Drammaturgia Teatro di Gioia, diretta da Dacia Maraini.

Oltre a essere presente in varie antologiche (Nuova Prosa n.19, Greco e Greco Editore; Crimine, Millelire, Stampa Alternativa; Nel vuoto arioso del mondo, Ellin Selae, Antologia della poesia erotica contemporanea, ATì Editore, 2006) ha pubblicato Incontri di stagione. Miniature, Zephyro Edizioni, 2004; Lettere a un cretino, ATì Editore, 2005; Un dolore senza fissa dimora, ATì Editore, 2008; LINFE. Romanzo vegetale, Vydia Editore, 2012.

Per Le Mezzelane Casa Editrice ha pubblicato nel 2018 Parole Presenti e la silloge poetica Per quattro regni (almeno); recentissima, la pubblicazione della commedia Scambi.

——–

