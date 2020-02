di Francesco Brandi

regia Raphael Tobia Vogel

con Francesco Brandi e Francesco Sferrazza Papa

produzione Teatro Franco Parenti

———-

Un affresco divertente, e insieme tragico, dei trentenni di oggi, incapaci di trovare una collocazione nella vita e convinti dell’impossibilità di cambiarla.

In una sera d’inverno sotto una fitta nevicata due ragazzi infreddoliti si incontrano casualmente per strada. Paul, cresciuto tra agi e vizi, sta per sposare, per volere della famiglia, una donna che non ama. Jack, povero e abbandonato da tutti, è deciso a farla finita. I due iniziano a fare amicizia e scoprono la possibilità di unire le proprie esistenze infelici alla ricerca di una consolazione e di un cambiamento esistenziale.

La strada è il luogo di incontro fra Paul e Jack ma è anche e soprattutto la strada della vita dei personaggi, quella smarrita, è il cammino e le ore che passano inesorabili, trasformando questo scontro casuale di due solitudini in un incontro che modificherà per sempre le loro vite.

———

ORARI:

giovedì 13 Febbraio h 20:30; venerdì 14 Febbraio h 21:00; sabato 15 Febbraio h 20:00

domenica 16 Febbraio h 16:45; martedì 18 Febbraio h 19:30; mercoledì 19 Febbraio h 20:15

giovedì 20 Febbraio h 20:30; venerdì 21 Febbraio h 21:00; sabato 22 Febbraio h 20:00; domenica 23 Febbraio h 16:45; martedì 25 Febbraio h 19:30; mercoledì 26 Febbraio h 20:15; giovedì 27 Febbraio h 20:30; venerdì 28 Febbraio h 21:00; sabato 29 Febbraio h 20:00; domenica 1 Marzo h 16:45

———-

PREZZI:

intero 25€

under26/over65 15€

convenzioni 18€

Last Minute under 26 – 10€

———–

INFO:

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it