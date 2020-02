La Regione Lombardia ha anticipato attraverso i media l’emissione in corso di un’ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo, che prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi o di ogni forma di riunione in luogo pubblico anche di carattere culturale. I contenuti saranno resi noti nelle prossime ore e sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario. Pertanto, in ottemperanza a quanto ricevuto, il Piccolo Teatro di Milano sospende gli spettacoli, compreso le recite pomeridiane odierne, fino a nuova comunicazione da parte degli Organismi preposti.