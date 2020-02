Piero Pelù – Pugili Fragili Live

Comune di Orbetello

in collaborazione con Ad Arte SPETTACOLI

FESTIVAL LE CROCIERE 2020

Sarà Piero Pelù a inaugurare l’edizione 2020 del FESTIVAL LE CROCIERE e non porterà solo la musica, ma anche il suo impegno per l’ambiente.

ORBETELLO. Il Festival Le Crociere inaugura l’1 agosto sulla laguna di Orbetello con Piero Pelù e il suo Pugili Fragili Live, il tour che segue l’uscita del suo nuovo album di inediti Pugili Fragili (n.d.r. uscito oggi venerdì 21 febbraio 2020).

Il rocker – conosciuto per il suo impegno politico e sociale – ha già collaborato con l’Amministrazione Comunale per ripulire le spiagge del territorio e, in concomitanza con i suoi live, porterà avanti dove possibile il suo Clean Beach Tour, il progetto organizzato con Legambiente, per sottrarre attivamente e concretamente plastiche e microplastiche all’ambiente. Non a caso nel nuovo album El Diablo si cimenta in un duetto sui generis con Greta Thunberg nel brano Pic nic all’inferno con estratti del noto intervento dell’attivista a Katowice.

A questo proposito intervengono il Sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti e l’Assessore al Turismo, Maddalena Ottali:

“Siamo molto felici di aprire l’edizione 2020 del Festival con Piero Pelù, artista di altissimo livello che il pubblico ha potuto apprezzare una volta di più nella grande esibizione al Festival di Sanremo di quest’anno. Abbiamo inoltre avuto l’onore di collaborare con lui nello scorso mese di gennaio per l’intervento di ripulitura di alcuni tratti degli arenili del territorio e, in questa occasione, ha dato prova, una volta di più, di essere non solo un grande artista ma anche di avere un’indubbia sensibilità su un tema tanto importante come la salvaguardia ambientale che lo rende più vicino a tutti noi. Anche per questo siamo certi quindi che il pubblico apprezzerà la scelta di inserire Piero Pelù nella serata inaugurale dell’evento che, anche quest’anno, proporrà un cartellone ricco e pieno di sorprese“

Il suo tour e il suo album celebrano El Diablo e i suoi 40 anni di musica! Pugili Fragili racchiude in sé tutte le anime di Piero: un percorso artistico e umano che oscilla tra melodie e atmosfere rock, cantautorato, blues, ma anche metal, punk, grunge, gospel ed elettronica.

Nella tracklist di Pugili Fragili: Picnic all’inferno (particolare duetto con Greta Thunberg), Gigante, Ferro caldo, Pugili fragili, Luna nuda (scritto insieme a Francesco Sarcina), Nata libera, Fossi foco (scritto e cantato insieme ad Andrea Appino degli Zen Circus), Stereo santo, Canicola. L’album contiene, tra gli altri, il brano Gigante (P.Pelù/P.Pelù-L.Chiaravalli), quinto classificato al 70° Festival di Sanremo e lo storico brano Cuore Matto, nella travolgente versione proposta dall’artista sul palco dell’Ariston durante la serata sanremese dedicata alle cover.

INFO: Ufficio Turistico di Orbetello tel. 0564 / 860447 – ufficioturisticoorbetello@gmail.com

PREVENDITE: www.ticketone.it