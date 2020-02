Rinviato spettacolo “Cosa è successo?”

“Gentilissimi amici del Teatro degli Eroi, prendendo atto dell’attuale ed imprevedibile situazione venuta a crearsi a seguito della diffusione del contagio del virus denominato COVID19 in Italia ed in considerazione della gravità di una situazione ancora in evoluzione che ha portato il Governo ad emanare misure restrittive eccezionali su vaste aree del territorio – come Teatro degli Eroi ci sentiamo in dovere di compiere un atto di responsabilità civile e di salvaguardia della salute di tutti i partecipanti ai nostri spettacoli.

Non possiamo attendere disposizioni da parte delle Autorità preposte e quindi, nel rispetto delle tante prenotazioni pervenute, riteniamo opportuno fermarci questa settimana annunciandovi il rinvio della data dello spettacolo “Cosa è successo” a maggio dal 14 al 17.

Lo spostamento delle date per una situazione così imprevedibile, non era da parte nostra assolutamente immaginabile.

Il programma del teatro rimane confermato a partire già dalla prossima settimana, con “Dannata Bellezza”, auspicando che non ci siano ulteriori avvenimenti in questi prossimi giorni, che aggavino la situazione.“