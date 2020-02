Roberto Bolle sceglie ancora il magnifico contesto di Musart Festival Firenze per il nuovo tour estivo del gala di danza “ROBERTO BOLLE and FRIENDS”. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, sabato 18 luglio 2020 l’Étoile dei due mondi tornerà sul palco di piazza della Santissima Annunziata (ore 21.15), a due passi dal Duomo di Firenze.

“ROBERTO BOLLE and FRIENDS” è il gala di cui Bolle non è solo interprete, ma anche direttore artistico. Un appuntamento imperdibile pensato per una città con cui l’artista ha da sempre un rapporto speciale.

I biglietti sono disponibili nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (Tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (Tel. 892.101).

Disponibile in prevendita anche una formula Gold Package comprendente: biglietto di primo settore, area hospitality pre-show con servizio catering, carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali, visita guidata ai luoghi d’arte legati al progetto MusArt.

“ROBERTO BOLLE and FRIENDS” è una produzione Artedanza srl.

————

Per ulteriori informazioni:

www.robertobolle.com

www.facebook.com/Roberto-Bolle-Official-Page-126651440466

https://twitter.com/RobertoBolle

www.instagram.com/robertobolle

Info Musart Festival Firenze

Piazza della Santissima Annunziata – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.musartfestival.it

www.bitconcerti.it

Biglietti (prezzo compreso diritto prevendita)

1° settore platea 143,75 euro

2° settore platea 109,25 euro

3° settore platea 80,50 euro

4° settore platea 74,75 euro

5° settore tribuna numerata 63,25 euro

——–

Gold Package 204 euro

Specifiche Gold Package:

– Biglietto di primo settore

– Pass per accesso preferenziale

– Visita accompagnata da una guida ai luoghi d’arte più significativi di Piazza SS. Annunziata e attigui (dalle 19.30 alle 20.15)

– Area hospitality pre-show e servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino (dalle 20.15 alle 21.15)

– Carnet di ingressi e riduzioni per mostre, musei e attività culturali della città, utilizzabili entro il 31 agosto anno 2020

———

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (Tel. 055.210804) – TicketOne www.ticketone.it (Tel. 892.101)



Info Musart Festival Firenze

Piazza della Santissima Annunziata – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.musartfestival.it

www.bitconcerti.it