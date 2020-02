SuperARTI: artisti e creativi per una programmazione partecipata nel cinema teatro

È attivo ancora per 12 giorni il crowdfunding per sostenere il progetto “SuperARTI”, selezionato dal bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ed Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based (basata sul sistema delle ricompense), tra le iniziative promosse da enti non profit culturali e sociali del Piemonte e della Valle d’Aosta.

SuperARTI è un progetto di formazione e programmazione partecipata per artisti e creativi promossa dal Cinema Teatro Magda Olivero e dall’associazione culturale circolo Ratatoj, in collaborazione con Arci Cuneo-Monviso.

L’obiettivo è quello di costituire una rete di creativi da coinvolgere nella realizzazione di progetti all’interno del Cinema Teatro Magda Olivero, per favorire connessioni, crescita, sviluppo artistico e culturale.

Il progetto prevede un percorso di formazione con il supporto di un team ricco di esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi culturali e una parte di programmazione partecipata finalizzata alla realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Sarà a disposizione una vetrina come il Cinema Teatro Magda Olivero, che vanta oltre 1700 spettatori al mese ed è al centro della vita culturale del saluzzese.

Ancora per i prossimi 12 giorni è possibile sostenere i progetti sulla piattaforma eppela.com/sviluppoecrescitacrt , ed essere così tra i primi beneficiari delle iniziative il cui obiettivo è la valorizzazione del territorio tramite lo sviluppo di nuove reti sociali.

Secondo il meccanismo del matching grant, al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.



——-

Link al progetto

SuperARTI: https://www.eppela.com/it/projects/24976-superarti

——–

Fondazione Sviluppo e Crescita CRT

Costituita nel 2007 per iniziativa della Fondazione CRT, è un ente senza fine di lucro che collabora per lo sviluppo e la crescita del territorio di riferimento del fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. Opera affiancando l’attività istituzionale tradizionale della Fondazione CRT con molteplici attività a carattere innovativo, ascrivibili al campo ed alle logiche di impact investing.

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha come obiettivo il trasferimento delle competenze, lo sviluppo di nuove reti, l’incremento della sostenibilità dei progetti e la promozione dell’innovazione.

——–

Eppela

È per contatti, progetti e raccolta la prima piattaforma italiana di crowdfunding reward-based e tra le prime 5 in Europa. Fondata a fine 2011 da Nicola Lencioni, è la prima realtà italiana ad aver inoltre ideato un modello di collaborazione in partnership, chiamato Mentoring, pensato per aziende e istituzioni interessate ad utilizzare la piattaforma per individuare talenti e sostenere progetti meritevoli di interesse. Eppela ha come obiettivo ultimo quello di rivoluzionare il mercato del lavoro e dare valore ai suoi protagonisti. Un mercato che sia fondato sulla meritocrazia e sulla capacità di sfidare i limiti di un sistema estremamente burocratico.