La storia di una carovana circense, in giro per l’Europa , ambientata agli inizi del 1900 ed il suo incontro con otto personaggi dalle abilita’ speciali, che entreranno a far parte del carrozzone Blink Circus.

LADY CLAIRE (la ballerina di ghiaccio ed il suo pubblico immaginario) JEAN BAPTISTE GUILLARME (lanciatore di coltelli dalla mira infallibile) Le SIAMESI TRAPEZISTE (comunicano tra loro con il pensiero) l’equilibrista Miss SAMYRA (riesce a stare in equilibrio solo sugli schienali delle sedie) MISS TEMPLE (proietta i suoi sogni tramite il suo binocolo) Mrs CROW (regina dei profumi) Mrs LYDIA (la signora fluttuante e la sua bambola speciale) Miss LETYSY(quando apre la scatola sul suo cappello escono parole che lasciano tutti incantati…).

Tutte le sere al tramonto un presentatore circense apre il suo piccolo circo ogni 30 minuti per 15 Visitatori alla volta …per far conoscere gli otto circensi dalle abilita’ speciali e altri 100 personaggi che vivono nel piccolo mondo Blink Circus.

TEATRO FOTOGRAFICO BLINK CIRCUS

E’ un’installazione d’arte/teatro viaggiante UNICA AL MONDO!

Il circo fotografico unico nel suo genere con 400 repliche all’attivo!

Uno spettacolo itinerante in stile vittoriano…in un piccolo chapiteau di 35 Mq (7mtx5mt) .

All’ingresso, una breve introduzione e spiegazione ai visitatori (15 alla volta) con consegna delle lenti d’ingrandimento che verranno usate per osservare oltre 100 immagini in miniatura con effetto 3D , all’interno un palco che accoglie 9 installazioni/libro in stile circense tutte contenenti fotografie in stile surrealista in miniatura..e 8 gigantografie dei personaggi narrati; tutto realizzato dall’artista Lorenzo Mastroianni (fotografie scenografie e costumi).

Lo spettatore verra’ avvolto in questo percorso onirico da un audio-racconto musiche luci e suoni sincronizzati che accompagneranno il tragitto alla scoperta di questo mondo per 30 minuti di tempo.

Il progetto Blink Circus nasce nel 2010 ed e’ stato installato in oltre 400 festival d’arte, teatro, circo contemporaneo, buskers …

Teatro Eliseo Roma, Carnevale di Venezia ,Teatro Verdi Parma, Teatro Casalmaggiore BO, Teatro Comunale Reggio Emilia ,Teatro Sala Umberto Roma, Teatro Il Cerchio Parma, Teatro Tagliavini Novellara RE e anche a Bruxelles/ Parigi/ Barcellona/ Maribor/ Graz/ Lione/ Koper /Tolosa/ Vienna/ Skopje/ Losanna/ Berna/ Lugano/ Locarno/ Bellinzona /Milano/ Torino/ Roma/ Fossano/ Udine/ Bolzano/ Genova/ Trento/ Cuneo/ Alessandria/ Cosenza/ Varese/ Mantova/ Verona/ Catanzaro/ Ancona /Salerno/ Venezia/ Foggia/ Forli/ Piacenza/ Taranto/ Agrigento/ Rieti/ Treviso/ Arezzo/ Padova/ Firenze/ Reggio Calabria/ Grosseto/ Potenza/ Livorno/ Caserta/ Catania /Palermo/ Siracusa/ Ascoli/ Avellino/ Reggio Emilia/ Ferrara/ Matera/

Olbia /Cagliari/ Bari/ Lecce/ Brindisi /Campobasso /Bergamo /Brescia/Pisa/ Sondrio/ Imperia/ Ravenna/ Benevento/ Savona/ Viterbo/ Parma/ Modena…

2015 1# PREMIO EUROPEO MIGLIOR FOTOGRAFIA ARTISTICA ,SCENOGRAFIA E COSTUMI ASSEGNATO DALL’ INTERNATIONAL FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC ART DI PARIGI(F.I.A.P.) ” DELL’ANNO 2015

2018 inserito dalla DE AGOSTINI nell’ATLANTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA tra i migliori artisti dal 1950 ad oggi.

Per info:

https://blinkcircus.jimdo.com/

https://www.facebook.com/blink.circus/