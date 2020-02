Teatro Verdi (Firenze): ecco gli appuntamenti dal 22 febbraio al 16 maggio

CALENDARIO COMPLETO DAL 22 FEBBRAIO al 16 MAGGIO 2020

sabato 22 e domenica 23 febbraio

sabato ore 20,45 domenica ore 16,45

SAMUSA’

VIRGINIA RAFFAELE

regia FEDERICO TIEZZI “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe, e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti. Prendete posto. Altro giro altra corsa!”

PREZZO INTERO EURO 46/40,25/34,50/28,75/25,30/20,70

—–

mercoledì 26 febbraioore 20,45 19° REPLICA TEATRO PUCCINI

MAURIZIO COLOMBI

CAVEMAN l’uomo delle caverne

di ROB BECKER regia TEO TEOCOLI.

Diciannovesima replica, dopo i sold-out messi a segno nelle ultime quattro stagioni, per il monologo più famoso al mondo dedicato al rapporto uomo-donna, frutto di tre anni di studi di antropologia e portato per la prima volta sul palco a New York nel 1995. Sul palcoscenico ancora MAURIZIO COLOMBI che oltre ad essere un affermato regista, si conferma un attore comico irresistibile.

PREZZO INTERO EURO 28/20

—–

Mercoledì 26 febbraio ore 20,45 al TEATRO VERDI

CIRCUS-THEATRE ELYSIUM

ALICE IN WONDERLAND

Il Circus-Theatre ELYSIUM, un circo collettivo che abbraccia i più esperti produttori, registi e attori, è stato fondato nel 2012. Il progetto artistico ALICE IN WONDERLAND, sofisticato, elegante ed onirico, intreccia molteplici discipline. Un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di Lewis Carrol.

PREZZO INTERO EURO 34/27,50/20,50

—–

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

sabato ore 20,45 domenica ore 16,45

Compagnia della Rancia

GREASE

di JIM JACOBS e WARREN CASEY regia SAVERIO MARCONI

In oltre 20 anni di successi strabilianti in Italia, GREASE IL MUSICAL si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno gli anni ’50 !

PREZZO INTERO EURO 37/31/25

—–

sabato 7 marzo ore 20,45

KODŌ One Earth Tour 2020

LEGACY I TAMBURI GIAPPONESI DELL’ISOLA DI SADO

KODÒ -in giapponese battito del cuore – è un concerto di suoni ancestrali, dove i percussionisti si muovono come danzatori perché, come vuole la cultura giapponese, il corpo e il suono sono due cose intimamente connesse come la terra e il cielo. Il kodò viene praticato dal 71′ da un gruppo di ragazzi nell’isola di Sado per conservare e rinnovare l’antica tradizione musicale giapponese.

PREZZO INTERO EURO 40/35/32

—–

Lunedì 9 marzo ore 20,45

ANGELO PINTUS

DESTINATI ALL’ESTINZIONE

Negli ultimi quattro anni ANGELO PINTUS ha confermato di appartenere alla ristretta cerchia di one man show che si sono esibiti in spazi importanti come il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona. Nel suo nuovo spettacolo racconta, con la brillante ironia che lo contraddistingue, la nostra epoca fatta da piccoli segnali che fanno presagire un ritorno…quello dei dinosauri!

PREZZO INTERO EURO 34,50/28,50/23

—–

Giovedì 12 marzo ore 20,45

MASSIMO LOPEZ TULLIO SOLENGHI

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI SHOW

Due amici di vecchia data, MASSIMO LOPEZ e TULLIO SOLENGHI, ancora insieme accompagnati da una piccola orchestra jazz dal vivo, da “vecchie volpi del palcoscenico” intratterranno il pubblico con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile marchio di fabbrica. Puro divertimento tra canzoni, gag, improvvisazioni, perle di grande comicità e momenti di vero teatro.

PREZZO INTERO EURO 37/31/25

—–

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo

spettacoli ore 20,45 – domenica ore 16,45

ANTONIO CATANIA GIANLUCA RAMAZZOTTI

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA

con PAOLA QUATTRINI

regia originale PIETRO GARINEI

Riprendere uno spettacolo come un cavallo di battaglia della Ditta Dorelli Quattrini Guida dalla prima edizione del 1986, è come avere in mano una cambiale sicurissima, sia per il pubblico che per i teatri che lo ospitano. La versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri vede la partecipazione di Paola Quattrini che per la terza volta interpreterà il ruolo della moglie dell’onorevole Natalia.

PREZZO INTERO EURO 31/25/19

—–

19 marzo ore 20,45

SGT PEPPER IL CONCERTO CHE NON AVETE MAI VISTO

direttore artistico PIETRO CONTORNO regia EMANUELE GAMBA

E’ il concerto che i Beatles non riuscirono mai a realizzare, e i fan di tutto il mondo non poterono mai applaudire. Con un’orchestra di 20 elementi, la riproposizione degli arrangiamenti originali, la meticolosa riproduzione dei suoni e della strumentalizzazione dell’epoca, vi sembrerà di rivivere un’esperienza in realtà mai vissuta prima. Il tutto in un contesto scenico inatteso.

PREZZO INTERO EURO 37/31/25

—–

Domenica 22 marzo ore 20,45

DANIEL EZRALOW

OPEN

scritto da DANIEL EZRALOW, ARABELLA HOLZBOG

Daniel Ezralow è un coreografo molto eclettico: negli anni ’80, con Momix e Iso, Ezralow ha rinnovato la danza contemporanea rendendola giocosa, atletica, popolare, collaborando anche con rockstar come gli U2. La sua è una danza apprezzata anche da chi quest’arte non la conosce bene, perché fatta di una serie di elementi, tra cui leggerezza, ironia, ottimismo, gioiosità e sorpresa.

PREZZO INTERO EURO 37/31/25

—–

Giovedì martedì 24 marzo ore 20,45

GIUSEPPE GIACOBAZZI

NOI MILLE VOLTI E UNA BUGIA

Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata, fatta di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Si è passati dalla bottega sotto casa alle “app” per acquisti,

PREZZO INTERO EURO 36,80/28,75/20,70

—–

Sabato 28 e domenica 29 marzo

sabato ore 20.45 domenica ore 16,45

MUSICANTI

IL MUSICAL CON LE CANZONI DI PINO DANIELE

direzione artistica FABIO MASSIMO COLASANTI

MUSICANTI porta sul palcoscenico grandi interpreti, coreografie e l’immenso patrimonio musicale di Pino Daniele. Una tessitura che mette in relazione canzoni, drammaturgia e tradizione partenopea per dare vita a una esperienza teatrale e musicale, secondo la rigorosa direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, musicista di prestigio e stretto collaboratore di Pino per più di vent’anni.

PREZZO INTERO EURO 37/31/25

—–

Da venerdì 3 a domenica 5 aprile

spettacoli ore 20,45 – domenica ore 16,45

NANCY BRILLI

A CHE SERVONO GLI UOMINI ?

commedia di IAIA FIASTRI musiche di GIORGIO GABER regia LINA WERTMÜLLER

Nel 1988 la protagonista venne interpretata da Ombretta Colli, e suo marito Giorgio Gaber preparò per lo spettacolo una colonna sonora ricca di ritmi, originalità, brani belli e semplici che arrivano subito all’orecchio e rimangono nella testa degli spettatori. La protagonista di questo nuovo allestimento sarà Nancy Brilli, attrice di gran talento, che interpreterà un’annoiata donna in carriera.

PREZZO INTERO EURO 31/25/19

—–

Da mercoledì 15 a domenica 19 aprile

sabato ore 20,45 domenica ore 16,45

ENRICO BRIGNANO

UN’ORA SOLA VI VORREI

PREZZO INTERO EURO 80,50/74,75/63,25/57,50/51,75/46,00

—–

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile ore 20,45 TEATRO NICCOLINI

ALESSANDRO RICCIO

TI RACCONTO DON GIOVANNI

con l’ENSEMBLE di ARCHI e FIATI dell’Orchestra della Toscana ORT

Dopo il successo de I Fiati all’Opera, un altro spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro. Uno dei capolavori di Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche. Alessandro Riccio si trasforma nei personaggi del melodramma mozartiano, vestendosi e truccandosi in scena, mutando voce, corpo, personalità, svelandone allusioni e sottintesi.

PREZZO INTERO EURO 18,40/13,80

—–

Mercoledì 6 maggio ore 20,45 TEATRO PUCCINI

JONATHAN CANINI

CAPPUCCETTO ROZZO

scritto ed interpretato da Jonathan Canini con la partecipazione del comico e imitatore Riccardo Di Marzo

Uno spettacolo dietro l’altro, un sold dietro l’altro. Jonathan Canini è il nuovo asso toscano della comicità e grande è l’attesa per l’approdo sulle scene fiorentine con quello che è ormai il suo cavallo di battaglia, CAPPUCCETTO ROZZO, che rivisita la nota favola, “trascinando” in Toscana tutti i suoi personaggi: fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore, lucchese il lupo…

PREZZO INTERO 20,00/16,00

—–

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio

spettacoli ore 20.45 – domenica ore 16,45

GHOST il musical

musiche di DAVE STEWART e GLEN BALLARD regia FEDERICO BELLONE

Un’appassionante storia d’amore capace ancora oggi di far sognare generazioni. Romanticismo, thriller e commedia per un Musical senza tempo sulle note della colonna sonora dove non manca l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers. Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, è riscritto per il teatro dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.

PREZZO INTERO EURO 55/40/31/26

—–

Sabato 16 maggio ore 20,45 20° REPLICA TEATRO PUCCINI

MAURIZIO COLOMBI

CAVEMAN l’uomo delle caverne

di ROB BECKER regia TEO TEOCOLI.

Ventesima replica, dopo i sold-out messi a segno nelle ultime quattro stagioni, per il monologo più famoso al mondo dedicato al rapporto uomo-donna, frutto di tre anni di studi di antropologia e portato per la prima volta sul palco a New York nel 1995. Sul palcoscenico ancora MAURIZIO COLOMBI che oltre ad essere un affermato regista, si conferma un attore comico irresistibile.

PREZZO INTERO EURO 28/20

Per tutte le altre informazioni sul Teatro Verdi visitate il sito www.teatroverdifirenze.it