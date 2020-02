The Aristocrats in “You Know What…?”

Un progetto ricco di brani avvincenti, jamming ad alta tensione, virtuosismo tecnico e colpi di scena musicali imprevedibili: questo è “You Know What…?”, l’ultimo lavoro discografico di The Aristocrats, una delle band strumentali rock-fusion più irriverenti, originali e sorprendenti a livello internazionale che verrà interpretato dal vivo, in esclusiva regionale, sul palco di Visioninmusica 2020, nell’ambito del terzo appuntamento musicale della stagione, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Gazzoli di Terni.

Il gruppo, formato da Guthrie Govan, Bryan Beller e Marco Minnemann, straordinari e virtuosi solisti la cui musica dal sound inconfondibile è frutto di un eclettico e appassionante lavoro di squadra dove ogni strumento non eclissa gli altri ma si armonizza perfettamente alle originali composizioni scritte da ogni componente della band. Registrato presso i Brotheryn Studios di Ojai (California), questo quarto album contiene nove brani, di cui infatti ciascun membro della band ne ha composto e prodotto un terzo.

“In questo disco – affermano – crediamo di esserci ispirati l’uno l’altro, come musicisti e nello scrivere i pezzi, per realizzare qualcosa che con la band non avevamo ancora fatto. Ci conosciamo ormai molto bene e abbiamo sfruttato la familiarità e l’affiatamento acquisiti nel suonare insieme per ampliare ancora di più le possibilità della nostra musica. Nonostante ciò, il nostro recente lavoro si deve considerare assolutamente un album in stile Aristocrats e siamo convinti che rappresenti la produzione di gran lunga più ‘cool’ che abbiamo realizzato sinora.”

Negli ultimi otto anni The Aristocrats hanno realizzato album acclamati dalla critica, hanno intrapreso tour mondiali e si sono imposti come uno degli organici musicali più innovativi. Chiunque abbia assistito ad una delle loro performance dal vivo – ricche di rock, jazz, pop, metal e persino country music – è rimasto impressionato dallo spirito del gruppo e dalle sue sbalorditive improvvisazioni. La band si è formata nel 2011, dopo l’incredibile successo di un concerto che era stato preceduto da una sola prova. L’alchimia sprigionata da quel primo incontro ha avuto seguito e dura tutt’oggi.

Sito web: https://the-aristocrats-band.com/

