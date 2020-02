The First One (quel che conta è essere primi…)

regia di Raffaele La Pegna

con Francesca Antonucci, Marco Barbato, Lorenzo Girolami, Raffaele La Pegna, Francesco Sgro

——

Una fila senza capo né coda, né tantomeno scopo… in cui tutti sono disposti a tutto pur di essere Primi, perché laddove la competizione è l’unica occasione di esistere…tutto è consentito, tutto è praticato e tutto è lecito.

____

Note di Regia

Tutti noi conosciamo persone che lavorano giorno e notte.

Se chiedessimo loro il perché ci risponderebbero che lo fanno per dare da mangiare ai loro figli…anche se non li vedono mai dato che lavorano solamente!

E non solo per essere primi, ma per avere di più, più soldi, una macchina più bella, più potere ed ecco il paradosso:

Essere fuori dalla fila, fuori dalla competizione, significa essere fuori dalla vita?

Al contrario, forse significa essere nel “centro” della vita.

Le persone che sono costantemente in gara forse non stanno veramente vivendo la loro vita. Perché spesso è più importante divertirsi giocando, che impazzire per vincere.

_____

Orario Spettacoli Giovedì 20 – Sabato 22 h 21:00 / Domenica 23 h 18:00

al Teatro Cometa Off Via Luca della Robbia 47, Testaccio (ROMA)

Info 338 568 2214

Botteghino 06 5728 4637

Biglietti

Intero 12,00 €

Ridotto 10,00 €